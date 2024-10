FC Weißkirchen gewinnt souverän gegen USV Krakaudorf - Gast lange in Unterzahl

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 18:48

Im neunten Spiel der Gebietsliga Mur empfing der FC Raiffeisen Weißkirchen den USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf und setzte sich eindrucksvoll mit 4:0 durch. Von Beginn an dominierten die Gastgeber die Partie und nutzten die Schwächen des Gegners konsequent aus. Trotz einer frühen roten Karte für Krakaudorf ließen die Gäste nicht locker und kämpften bis zum Schluss. Am Ende war es jedoch die Durchschlagskraft von Weißkirchen, die den Unterschied machte.

Frühe Überzahl und Halbzeitführung

Das Spiel begann mit einer druckvollen Phase der Gastgeber. Bereits in den ersten Minuten zeigte Weißkirchen seine Ambitionen mit mehreren gefährlichen Angriffen. Ein erster Schuss ging nur knapp vorbei, und bald folgten weitere Chancen nach Standardsituationen. Nach 17 Minuten erhielt Krakaudorfs Lukas Thanner eine rote Karte, was die Gäste frühzeitig in Unterzahl brachte. Dennoch gaben sie nicht auf und kämpften tapfer weiter.

Trotz der Überzahl dauerte es bis zur 44. Minute, bis Weißkirchen den ersten Treffer erzielen konnte. Emrah Tahirovic nutzte eine Abstimmungsprobleme in der Krakaudorfer Defensive aus und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Kurz darauf, noch vor dem Halbzeitpfiff, erhöhte Christoph Marchl auf 2:0, nachdem er geschickt die Abwehr ausspielte. Die Führung zur Pause war verdient, doch die Gäste zeigten auch in Unterzahl bemerkenswerte Moral.

Weißkirchen erhöht den Druck

Nach der Pause setzte Weißkirchen seinen Angriff fort. In der 45. Minute schlenzte Stefan Reinisch den Ball kunstvoll über den gegnerischen Torwart, und die Gastgeber führten nun mit 3:0. Krakaudorf hatte zwar noch einige Chancen, doch der Torhüter Rössler von Weißkirchen hielt souverän.

Die Gäste hatten zunehmend mit der Unterzahl zu kämpfen, insbesondere nachdem sich Stocker verletzte und Krakaudorf keine Wechselmöglichkeiten mehr hatte. Trotz der schwierigen Situation kämpfte das Team unermüdlich weiter, konnte aber keine entscheidenden Akzente setzen.

In der Schlussphase der Partie nutzte Weißkirchen einen Fehler der erschöpften Gäste, als Tobias Moser in der 90. Minute den Ball zum 4:0 im Netz unterbrachte. Damit war das Spiel entschieden, und Weißkirchen konnte einen klaren und verdienten Sieg feiern.

Am Ende bleibt festzuhalten, dass der FC Weißkirchen seine Ambitionen in der Liga eindrucksvoll untermauert hat. Mit diesem Sieg gegen den USV Krakaudorf festigen sie ihre Position in der Tabelle und setzen ein Zeichen an die Konkurrenz. Krakaudorf hingegen wird versuchen, die positiven Aspekte aus der Partie mitzunehmen und sich auf das nächste Spiel vorzubereiten. Das nächste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams verspricht bereits jetzt Spannung, und die Fans dürfen sich auf ein weiteres packendes Duell freuen.

Gebietsliga Mur: Weißkirchen : Krakaudorf - 4:0 (2:0)

93 Tobias Moser 4:0

46 Christoph Marchl 3:0

46 Stefan Reinisch 2:0

44 Emrah Tahirovic 1:0

Details

