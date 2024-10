FC Frojach mit knappem Sieg über SV Scheifling - Martic mit dem Tagestreffer

Details Montag, 07. Oktober 2024 17:38

In einem spannenden Spiel der Gebietsliga Mur sicherte sich der FC Frojach einen knappen, aber verdienten 1:0-Sieg gegen SV Scheifling. Der einzige Treffer der Partie fiel in der ersten Halbzeit und stellte die Weichen für den Erfolg der Gastgeber. Trotz einiger Chancen der Gäste konnte der SV Scheifling den Rückstand nicht mehr wettmachen, sodass Frojach letztlich als Sieger vom Platz ging und wichtige drei Punkte sammelte.

Frühe Führung durch Josip Martic - Tagestreffer nach 15 Minuten

Das Spiel begann mit einer frühen Initiative des FC Frojach. Bereits in der fünften Minute konnte sich Frojach die erste Torchance erarbeiten, allerdings war der Schuss zu zentral und somit keine große Herausforderung für den gegnerischen Torhüter. Dennoch bewiesen die Gastgeber damit ihren offensiven Ansatz, der sich bald auszahlen sollte. In den ersten Minuten kamen beide Teams zu ersten nennenswerten Vorstößen, doch es blieb vorerst torlos.

Die frühe Druckphase von Frojach führte schließlich zum verdienten Führungstreffer in der 15. Minute. Josip Martic, der sich in der Anfangsphase des Spiels bereits als starker Offensivspieler hervorgetan hatte, erzielte den einzigen Treffer der Partie. Mit einem unhaltbaren Schuss brachte er sein Team mit 1:0 in Front und sorgte so für Euphorie bei den heimischen Fans. Diese Führung spiegelte auch das Spielgeschehen wider, da Frojach mehr Ballbesitz und bessere Torchancen hatte.

SV Scheifling ohne Ausgleichserfolg

Nach dem Führungstreffer schien der FC Frojach die Kontrolle über das Spiel zu behalten. Die erste Halbzeit endete mit einem Spielstand von 1:0, wobei die Gastgeber drei Torschüsse verbuchten, während der SV Scheifling nur einmal gefährlich vor das gegnerische Tor kam. Diese Statistik unterstrich die Überlegenheit des FC Frojach in den ersten 45 Minuten.

Auch in der zweiten Halbzeit zeigten sich die Gäste bemüht, den Ausgleich zu erzielen. Eine der besten Gelegenheiten bot sich SV Scheifling in der 73. Minute, als sie eine Riesenchance auf den Ausgleich hatten. Doch letztlich blieb es bei der knappen Führung für Frojach, da die Gäste ihre Möglichkeiten nicht nutzen konnten.

Der Schlusspfiff ertönte schließlich in der 90. Minute, und der FC Frojach konnte den knappen Vorsprung über die Zeit bringen. Die Partie endete mit einem knappen 1:0-Sieg für die Hausherren, die damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammelten. Für SV Scheifling bedeutete die Niederlage hingegen einen Rückschlag, wenngleich sie im Laufe des Spiels kämpferisch agierten und stets auf Augenhöhe blieben. Der Erfolg von Frojach basierte vor allem auf einer starken defensiven Leistung und der Effizienz von Josip Martic, der mit seinem Treffer zum Matchwinner avancierte.

Gebietsliga Mur: Frojach : Scheifling - 1:0 (1:0)

15 Josip Martic 1:0

