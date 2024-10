Knittelfeld Juniors mit souveränem 4:0 gegen St. Peter/Kammersberg Juniors

Details Dienstag, 08. Oktober 2024 19:23

In der neunten Runde der Gebietsliga Mur zeigte ESV Knittelfeld KM II eine dominante Vorstellung gegen die Tus St.Peter/K. Juniors und sicherte sich mit einem klaren 4:0-Heimsieg drei wichtige Punkte. Die Gastgeber dominierten von Beginn an das Spielgeschehen und ließen den Gästen keine Chance, ins Spiel zu finden. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und brillanten Einzelleistungen von Spielern wie Dominik Frank und Marius Bud, setzte sich Knittelfeld Juniors verdient durch.

Frühe Führung durch Marius Bud

Die Partie begann mit einem offensiv ausgerichteten ESV Knittelfeld, die bereits in den ersten Minuten zeigten, dass sie die drei Punkte in Knittelfeld behalten wollten. Schon in der 5. Minute erspielten sich die Knittelfeld Juniors die erste Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Doch der Druck zahlte sich schnell aus. In der 19. Minute brachte Marius Bud die Heimmannschaft mit einem souveränen Abschluss 1:0 in Führung. Die Gäste aus St. Peter/Kammersberg versuchten nach diesem Rückschlag, ins Spiel zu finden, hatten in der 17. Minute ihre erste Chance, doch der Knittelfeld-Defensive war nicht zu überwinden.

Der Vorsprung motivierte die Hausherren weiter, und sie drängten auf ein weiteres Tor. In der 36. Minute erhielten die Knittelfeld Juniors einen Freistoß, der allerdings knapp über das Tor ging. Doch nur fünf Minuten später, in der 41. Minute, war es erneut Dominik Frank, der nach einem präzisen Zuspiel den Ball im Netz unterbrachte und auf 2:0 erhöhte. Kurz vor der Halbzeit sorgte Marius Bud mit seinem zweiten Treffer nach einem Zuckerpass von Dalibor Tomic für das 3:0. Damit gingen die Teams in die Pause, mit einer klar dominierenden Heimmannschaft.

Dominik Frank setzt den Schlusspunkt

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum. Die Knittelfeld Juniors kontrollierten das Spiel, während die Gäste kaum nennenswerte Akzente setzen konnten. Trotz zweier Ecken in der 49. Minute blieb die Führung der Knittelfeld Juniors ungefährdet. In der 66. Minute hatten die Gäste eine Freistoßgelegenheit an der Strafraumkante, die jedoch ohne Torerfolg blieb.

Die Schlussphase gehörte dann wieder ganz den Hausherren. In der 82. Minute wurde David Lackner als einer der besten Spieler auf dem Feld hervorgehoben, während die Mannschaft weiterhin dominierte. Nur drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit gelang Dominik Frank sein zweiter Treffer des Tages, nachdem er einen Pass von Marius Bud verwertete und damit den Endstand von 4:0 herstellte.

Die überzeugende Leistung der ESV Knittelfeld KM II wurde damit verdient mit einem klaren Sieg belohnt. Mit diesem Erfolg festigten die Knittelfeld Juniors ihre Position in der Liga und demonstrierten eindrucksvoll ihre Ambitionen in dieser Saison.

Gebietsliga Mur: ESV Knittelfeld KM II : St.Peter/K. Juniors - 4:0 (3:0)

85 Dominik Frank 4:0

43 Marius Bud 3:0

41 Dominik Frank 2:0

19 Marius Bud 1:0

