Zuseher-Statistik: In der Gebietsliga Mur haben zwei Teams das Sagen!

Mittwoch, 25. Dezember 2019

Insgesamt waren es 84 Begegnungen, die in der Hinrunde in der Gebietsliga Mur über die Bühne gingen. Aber welche Mannschaften sind eigentlich die Zusehermagneten bzw. wo ist um einiges weniger los. In Summe säumen im Herbstdurchgang 10.110 Besucher die Drehkreuze. Was dann einen Schnitt von 120 Beobachtern pro Spiel ergibt. Die Begegnung mit den meisten Besucher (550) ging mit Schöder gegen Krakaudorf am 09.11 vonstatten. 400 Leute vorort dabei waren beim Spiel Krakaudorf gegen St. Lambrecht (21.09) bzw. 350 bei St. Peter/Kbg. Juniors gegen Schöder.

Platz Verein Zuseher Spiele Schnitt 1. Krakaudorf 1.400 6 233 2. Schöder 1.230 6 205 3. Gaal 790 5 158 Stadl/Mur 790 5 158 5. St. Peter/J. 820 6 136 6. Scheifling/L. 760 6 126 Kammersb./Jun. 760 6 126 8. Weißkirchen 690 6 115 9. St. Lambrecht 700 7 100 10. St. Georgen/J. 590 6 98 11. Oberzeiring 630 7 90 12. Spielberg 490 6 81 13. FC Knittelfeld 460 6 76

by: Ligaportal/Roo

