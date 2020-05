StayAtHome-Wordrap (39): Michael Holzer (UFC Gaal /GLMU)

Details Montag, 11. Mai 2020 19:08

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Auch die Akteure der Gebietsliga Mur sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der neununddreisigste Teil kommt von der UFC Forstverwaltung Wasserberg Gaal. Ligaportal.at konfrontierte Torhüter Michael Holzer mit einem Wordrap:

(Gaal-Torhüter Michael Holzer stellte sich dem Ligaportal-Wordrap)

So halte ich mich aktuell fit: Ein bisschen Radfahren und Fußballspielen mit meinem Sohn

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: Mit keinem so richtig. Nur über die WhatsApp-Gruppe.

Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Ja, Gesundheit geht vor. Etwas schade ist das trotzdem, da wir eine gute Hinrunde gespielt haben.

Homeoffice: Betrifft mich nicht.

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Nudeln in verschiedenen Variationen.

Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Alleine etwas zu machen ist immer langweilig. Als Team geht es leichter und man hat mehr Spaß daran! Aber auch das Bierchen danach fehlt ;)

Diese Serie schaue ich aktuell: Ray Donovan

Verschiebung der EM: Richtige Entscheidung

Geisterspiele: Wegen der Ansteckungsgefahr ist das vertretbar.

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Grundsätzlich auf alle

Lieblings-App: WhatsApp und Ligaportal

Challenges auf Instagram: Uninteressant für mich

Vorbild: Mein Vater "Bongo Senior"

Lieblingsfilm: Tränen der Sonne

Mein bester Gegenspieler war: War/Bin ich selbst!

Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: Der 3.0-Sieg bei den Juniors in St. Peter/Kbg. am 12. Spieltag

Ligaportal: Top-App

