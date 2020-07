"Oberfalke": Ex-Spielberg-Trainer Vlado Petrovic ist neuer KSV-Coach!

Details Montag, 13. Juli 2020 18:53

Es war doch eine gehörige Überraschung, als die Nachricht vom Abgang von KSV-Trainer Kurt Russ durchsickerte. Er wird nun ein Bestandteil, der so noch nicht genauer definiert ist, im Hartberger Bundesliga-Team sein. Was dazu führt, dass nun Co-Trainer Vlado Petrovic, die "Falken" in den noch fünf ausstehenden Begegnungen betreuen wird. Neben den Partien gegen Lustenau, beim FAC Wien und gegen Lafnitz sind auch noch die Nachholspiele gegen Innsbruck und beim GAK 1902 im Finish der HYPBET 2. Liga zu absolvieren. Die Mannschaft brennt dabei darauf, die doch dürftige letzte Bilanz entsprechend aufzupolieren. Die Karten werden neu gemischt, das "Thema-Corona" ist abgehakt, ab sofort beginnt der Kampf um das Leiberl wieder von vorne.

(23 Spiele lang betreute er die Spielberger, aktuell ist er der "Feuerwehrmann" beim Kapfenberger SV)

Der neue KSV-Trainer steht Gewehr bei Fuß

Die "Spatzen pfeifen es bereits von den Dächern" - neuer bzw. alter Coach soll Abdulah Ibrakovic werden. Der 49-jährige Bosnier war bereits in der Spielzeit 16/17 Cheftrainer beim Kapfenberger SV. Für den 48-jährigen Kroaten Vlado Petrovic, der im Besitz der UEFA-A-Lizenz ist, heißt es dann nach einem Kurzauftritt wieder einen Schritt zurück zu tätigen. Petrovic ist dem Murtaler Fußballfreund durchaus ein Begriff. In der Saison 93/94 ballerte er sich beim Landesligisten Red Star Knittelfeld in die Herzen der Fans. Weiters kickte er unter anderen bei so namhaften Vereinen wie Dinamo Zagreb oder Toulouse. In den Jahren 18/19 war er der starke Mann an der Seitenoutlinie beim TUS RWS-Willibald Spielberg. Beim Gebietsligisten ist seine Bilanz mit 23 Partien, bei 11 Siege 4 Remis und 8 Niederlagen durchaus vorzeigbar. Aktuell ist der Coach bei den Grand-Prix-Städtern Erich Meier. Der Co-Trainer bzw. der 2. sportliche Leiter Thomas Binderbauer zur aktuellen Lage: "Wir haben in den letzten Jahren streckenweise schon aufgezeigt, dass wir das Zeug dazu haben, vorne mitzumischen. Letztlich aber fehlte es noch an der nötigen Konstanz. Genau dort gilt es den Hebel anzusetzen. Wenn es gelingt das auszumerzen, sollte es doch möglich sein, im achten Jahr infolge in der Gebietsliga Mur, ein Wörtchen um den Titel mitzuplaudern."

