Scheifling/St. Lorenzen: Man will an alte Spielstärke zurückfinden!

Nach vier Jahren in der Unterliga Nord B musste der SV Raiffeisen Scheifling/St. Lorenzen im Sommer 2017 den Schritt runter in die Gebietsliga Mur antreten. Daraufhin ist es in den drei folgenden Saisonen nicht wirklich gelungen, zur erforderlichen Balance zu finden. Streckenweise waren die Scheiflinger sogar im Abstiegskampf verwickelt. Das Schreckens-Szenario in Form eines Abstiegs in die unterste Spielklasse, konnte man dann aber doch noch abwenden. Nach der doch dürftigen Herbstrunde 2019, man belegte nur den 11. Tabellenplatz, war man sicher, fortan in die Hunde zu spucken und den Verein nach vorne zu treiben. Der erste Schritt war die Verpflichtung von "Trainer-Fuchs" Norbert Würger, der mit der Mannschaft bemüht sein wird, in naher Zukunft wesentlich ansprechendere Ergebnisse abzuliefern.

Mit Trainer Norbert Würger will Scheifling/St. Lorenen wieder in die Tabellen-Einstelligkeit zurückfinden.

Der Blick ist nach vorne gerichtet

Sektionsleiter Andreas Pirker zur Sachlage: "Nach der langen Spielpause ist doch eine entsprechende Aufbruchstimmung bei uns vernehmbar. Erfreulich ist auch, dass es diesmal zusammen mit Unzmarkt mit einer Kampfmannschaft II geklapplt hat. Hermann Hohenbichler und Dominik Kobald werden dabei die Trainer sein. Natürlich ist die Freude groß, dass wir vier bekannte Gesichter verpflichten konnten. Raphael Erber, Daniel Tockner, Nico Ischowitsch und Raphael Zucker sollten doch Garanten dafür sein, dass das Werkl rasch ins Laufen kommt. Was das Meisterschaftsziel anbelangt haben wir uns vorgenommen einen Platz in den Top-5 zu belegen. Wenn es uns gelingt gut aus den Startlöchern zu kommen, könnte das durchaus was werden mit dem mitmischen in der vorderen Tabellenhälfte." - so Andreas Pirker. Den Auftakt in der Gebietsliga Mur bestreitet Scheifling/St. Lorenzen am Samstag, 29. August um 17:00 Uhr zuhause gegen Oberzeiring. Das erste Testspiel ist am Sonntag, 25. Juli um 17:30 Uhr gegen den Unterligisten Kobenz angesetzt.

