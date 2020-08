One-Man-Show: Kammersberger Philipp Reicher erlegt den FCK im Alleingang!

Details Sonntag, 30. August 2020 16:17

In der Gebietsliga Mur stand die 1. Runde auf der Programm, in der die Tus St.Peter am Kammersberg Juniors den FC Rot Weiss Knittelfeld auf heimischer Anlage empfing. Dem Gastgeber ist es dabei gelungen eine starke Performance abzurufen. Philipp Reicher macht dabei den Unterschied aus. Der 23-jährige Angreifer der Wieser-Truppe zeichnet gleich für alle drei Tore verantwortlich. Damit vermasselt er auch das Trainerdebüt von Peter Winkler, der sich das wohl etwas anders vorgestellt hat. Der Spielleiter war August Schönwetter - 120 Zuseher waren im Josef Leitner Stadion mit von der Partie.

Die Heimischen nützen ihre Chancen

Tus St.Peter am Kammersberg Juniors gelingt der bessere Start und geht früh in Führung. Philipp Reicher bewahrt in der 2. Minute die Übersicht und verwandelt präzise zum 1:0. Aber der FC Knittelfeld zieht trotz des raschen Rückstands sein Ding durch. In der 12. Minute ist man knapp dran am Ausgleich, den dann Aluminium verhindert. In der 17. Minute gelangen die Gäste zur nächsten großen Gelegenheit. Aber aus einer Doppelchance kann man kein Kapital schlagen. Mit Fortdauer finden auch die Juniors wieder mehr Zugriff auf die Begegnung. Augenblicke vor dem Pausenpfiff gibt dann Philipp Reicher seine Visitenkarte erneut im Knittelfelder Tor ab - Halbzeitstand: 2:0.

Für Knittelfeld gibt es nichts zu holen

Das zweite Gegentor in der 43. Minute hat dann doch Spuren bei den Gästen hinterlassen. Plötzlich geht vieles nicht mehr so einfach von der Hand. Hinzu kommt, dass die Juniors nun mit sehr breiter Brust an die Aufgabe herangehen. Was Torgelegenheiten anbelangt halten sich beide Mannschaften aber vorerst vornehm zurück. Erst nach einer gespielten Stunde kommt es wieder zu ansehnlichen Offensiv-Aktionen. 66. Minute: Wenn schon, denn schon! Philipp Reicher schnürt den Dreierpack - neuer Spielstand: 3:0. Damit sind die Würfel in dieser Startpartie frühzeitig gefallen. In den Schlussminuten kommt es noch zu zwei Aufregern. Zuerst lässt Mario Reif die Chance eines Elfmeters ungenützt (80.) bzw. auf das 4:0. In der 87. Minute trifft dann Manuel Landschützer spät aber doch für die Gäste - Spielendstand: 3:1.

TUS ST. PETER/KBG. JUNIORS - FC KNITTELFELD 3:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 (2. Reicher), 2:0 (43. Reicher), 3:0 (66. Reicher), 3:1 (87. Landschützer)

Stimme zum Spiel:

Werner Pöllauer, Sportlicher Leiter Kammerberg Juniors:

"In Summe betrachtet geht der Sieg soweit schon in Ordnung. Wir waren einfacher bissiger im Auftreten bzw. war unser Siegeswille ausgeprägter. Dazu kommt, dass wir defensiv nur wenig zugelassen haben."

by: Ligaportal/Roo

