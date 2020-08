Starker Start: Spielberg lässt in Schöder die Muskeln spielen!

Details Sonntag, 30. August 2020 16:46

In der Gebietsliga Mur stand die 1. Runde auf der Programm, in der der TUS Neuwirt Sparkasse Schöder den TUS RWS-Willibald Spielberg auf heimischer Anlage empfing. Dabei gelingt es den Spielberger einen soweit unumstrittenen Starterfolg zu verbuchen. Mal sehen wohin die Reise die Maier-Truppe diesmal führen wird. Zumindest die Rolle als gefährlicher Außenseiter sollten die Spielberger schon einnehmen können. Wenig erfreut war hingegen Schöder-Coch Klaus Lindschinger, dessen Einstand wenig berauschend war. Der Spielleiter war Wolfgang Pucher. 100 Zuseher waren mit von der Partie.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

(Spielberg-Angreifer Philipp Kendlbacher war in Schöder gleich zweimal als Torschütze erfolgreich)

Spielberg erweist sich als torgefährlicher

Zu Beginn der Partie waren die Spielanteile noch gerecht verteilt. Aber mit Fortdauer der Begegnung gelingt es den Gästen immer besser sich entsprechend formatfüllend ins Bild zu stellen. In der 17. Minute kann man sich für die unentwegten Bemühungen auch belohnen. Routinier Philipp Kendlbacher ist es, der seine Farben mit 1:0 in Führung bringt. Jetzt war eine Antwort der Schöderer gefragt. Die Anstrengung dafür war zweifelohne gegeben. Aber in der Offensive mangelte es am entscheidenden finalen Pass. Hinzu kommt, dass die Grand Prix-Städter in der Defensive bestens organisiert auftreten. Diesen knappen Eintore-Vorsprung bringen die Spielberger dann auch in die Halbzeitpause.

Für Schöder gibt es nichts zu erben

Auch nach dem Seitenwechsel sollte sich am Spielcharakter nichts gravierendes ändern. Die Gäste sind nach wie vor das Team, von dem mehr Gefahr ausgeht. Schöder lauert auf die Chance, die sich letztlich aber nicht wirklich ergeben sollte. In der 63. Minute machen die Spielberger dann einen großen Schritt in Richtung Auswärtssieg. Manuel Colic kann sich mit dem 0:2 in die Schützenliste eintragen. In der 79. Minute wird dann der Gästespieler Toni Tomic frühzeit mit der glattroten Karte duschen geschickt. Aber auch in numerischer Unterzahl lässt sich Spielberg die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Den Schlusspunkt setzt dann Kendlbacher in der 83. Minute mit seinem zweiten Tor - Spielendstand: 0:3.

TUS SCHÖDER - TUS SPIELBERG 0:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (17. Kendlbacher), 0:2 (63. Colic), 0:3 (83. Kendlbacher)

Rote Karte: Tomic (79. Spielberg)

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten