Starker Einstand: Stadl/Mur weist Scheifling/St. Lorenzen in die Schranken!

Details Samstag, 05. September 2020 16:55

Am 2. Spieltag kommt es in der Gebietsliga Mur zum Aufeinandertreffen des SC Haustechnik Schilcher Stadl/Mur gegen den SV Raiffeisen Scheifling/St. Lorenzen. Dabei gelingt es der Schuchnigg-Truppe beim ersten Saisonspiel gleich den ersten Sieg unter Dach und Fach zu bringen. Für das abgebrochene Spiel in St. Lambrecht kommt es noch zu einem Nachtragstermin. Die Scheiflinger, beim Start spielt man zuhause gegen Oberzeiring 0:0, haben diesmal nur wenig zu bestellen. Der Spielleiter war Sascha Koprivnik - 120 Zuseher waren mit von der Partie.

(Markus Wind & der SC Stadl/Mur sind mit dem Heimsieg erfolgreich in die neue Saison gestartet)

Die Gäste wissen zu überraschen

Die Begegnung beginnt gleich mit einem Knalleffekt. Denn den Gästen gelingt es bereits in der 5. Minute mit 0:1 in Führung zu gehen. Dabei lässt Tormacher Markus Panzer Schlussmann Sitzmann keine Abwehrchance. Aber der Gastgeber weiß bereits drei Minuten später eine Antwort darauf zu geben. Dabei gelingt es dem 22-jährigen Ungarn Gergö Simon per Fouelelfmeter auf 1:1 auszugleichen. Davon zeigen sich die Würger-Mannen aber weitgehendst unbeeindruckt. So kann man mit den Hausherren weiterhin Schritt halten. Mehr noch, in der 29. Minute kann man sogar zum zweiten Mal vorlegen. Raphael Erber antizipiert dabei am schnellsten und markiert den 1:2-Halbzeitstand.

Stadl fabriziert nun Nägel mit Köpfen

Im zweiten Durchgang beginnt das Stadler Werkl dann so richtig auf Hochtouren zu laufen. So gelingt es gleich viermal das Spielgerät in des Gegners Kasten unterzubringen. Den Anfang macht Gergö Simon in der 50. Minute mit seinem zweiten Tor. Aus kurzer Distanz markiert der umtriebige Angreifer den 2:2-Gleichstand. 53. Minute: Stadl/Mur geht erstmalig in Front bzw. gibt man den Vorsprung dann in weiterer Folge nicht mehr her. Daniel Geissler kann sich mit dem 3:2 in die Schützenliste eintragen. Bis in die Schlussminuten hinein bleibt es noch spannend. Dann aber sorgen Paul Weilharter (87.) und Harald Hartl (93.) endgültig für klare Fronten - Spielendstand: 5:2.

SC STADL/MUR - SV SCHEIFLING/ST. LORENZEN 5:2 (1:2)

Torfolge: 0:1 (5. Panzer), 1:1 (8. Simon/Elfer), 1:2 (29. Erber), 2:2 (50. Simon), 3:2 (53. Geissler), 4:2 (87. Weilharter), 5:2 (93. Hartl)

Gelb/Rote Karte: Stütz (85. Scheifling)

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

