Weiße Weste: Oberzeiring bleibt auch gegen die Gaaler unbesiegt!

Details Sonntag, 20. September 2020 10:45

Am Samstag durften sich die Besucher in der Gebietsliga Mur auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams USV Tauernwind Oberzeiring und UFC Gaal freuen. Dabei gelingt es den Oberzeiringern auch im vierten Spiel unbesiegt zu bleiben. Die De almeida-Truppe hält nun bei durchaus vorzeigbaren 6 Punkten. Etwas anders sieht da der Sachverhalt bei den Gaalern aus, die nun im dritten Anlauf erst den ersten Zähler auf die Habenseite bringen konnten. Der Spielleiter war Franz Egger - 90 Zuseher waren am Habering-Sportplatz mit von der Partie.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

(Sebastian Schaffer brachte die Gaaler in Oberzeiring in der 48. Minute mit 1:0 in Führung)

Der erste Abschnitt verläuft torlos

Von Beginn weg geben die Hausherren zu verstehen, dass man darauf ist, das Zepter in die Hand zu nehmen bzw. nach Möglichkeit nicht mehr abzugeben. Aber nach einer ausgeglichenen ersten Viertelstunde können auch die Gäste aktiv am Geschehen teilnehmen. Michael Pöllauer lässt dann in der 23. Minute das erste dicke Ding ungenützt. Was nachfolgend auch wieder den Platzherrn wachrüttelt. In der 39. Minute hätte es eigentlich 1:0 stehen müssen, als Johannes Kreuzer auf Gaal-Keeper Michael Holzer zuläuft. Aber er platziert das Spielgerät neben das Tor. So kommt es wenig überraschend, dass es mit dem 0:0-Gleichstand in die Halbzeitpause geht.

Das Remis entspricht dem Gezeigten

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu sechs Verwarnungen, ist dann doch wesentlich mehr Action gegeben. 48. Minute: Nach optimaler Pöllauer-Vorarbeit ist es Sebastian Schaffer, der zum 0:1 einschießt. Nur Augenblicke später raschelt es beinahe das zweite Mal. Aber Johannes Steffl trifft für die Gaaler nur Aluminium. Nach einer gespielten Stunde zeigt auch Oberzeiring wieder Ambitionen, in des Gegners Tor treffen zu wollen. 63. Minute: Harald Lercher trifft dabei bei einem Eckball zum 1:1-Gleichstand. Der eingewechselte Kajetan Pall vergibt dann in der 78. Minute noch die Topchance auf das 1:2. So kommt es, dass es letztlich bei der 1:1-Punkteteilung bleibt.

USV OBERZEIRING - UFC GAAL 1:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (48. Schaffer), 1:1 (63. Lercher)

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?