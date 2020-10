Auswärtssieg: St. Lambrecht punktet bei den St. Peter/K. Juniors!

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 09:06

Am 6. Spieltag treffen in der Gebietsliga Mur die TUS Raika St. Peter/Kbg. Juniors auf der WSV St. Lambrecht aufeinander. Und dabei gelingt es der Klingsbichl-Truppe im zweiten Anlauf den ersten Auswärtsdreier gutzuschreiben. Was gleichbedeutend damit ist, dass St. Lambrecht nun nach 4 Spielen bei 7 Punkten hält. Die Wieser-Schützlinge hingegen weisen nun nach dieser Heimpleite 6 Zähler auf, allerdings bei ausgetragenen 5 Partien. Der Spielleiter war Ahmad Reish - 75 Zuseher waren im Josef Leitner Stadion mit von der Partie.

Michael Fuchs trifft für St. Lambrecht

Vom Start weg kommt es zum Klingen kreuzen zweier Mannschaften, die offensiv ausgerichtet sind. Was wirklich zählt sind drei Punkte, mit diesem Motto sind beide Teams ausgestattet. Zu Beginn sind es die Gäste, die die besseren Spielanteile verbuchen. Zweimal verhindert auch Aluminium ein Gegentor für den Gastgeber. So steht es es nach einer gespielten halben Stunde auch immer noch 0:0. Aber aufgrund der Spielanlage war klar, dass es nicht lange dabei bleiben wird. Was dann auch so war, in der 33. Minute gelingt es St. Lambrecht in Führung zu gehen. Der 19-jährige Michael Fuchs kann sich dabei mit dem 0:1 in die Schützenliste eintragen. Aber der Gastgeber lässt sich davon nicht aus der Balance bringen. Man ist weiter bemüht darum, sich teuer zu verkaufen. Es geht aber mit der knappen Eintore-Führung in die Halbzeitpause.

Die Juniors sind dran am Punkt

Am Spielcharakter, insgesamt kommt es zu fünf Verwarnungen, sollte sich im zweiten Durchgang nichts gravierendes ändern. Die Gäste führen zwar weiterhin die technisch feinere Klinge, aber die Juniors wissen immer wieder gefährliche Nadelstiche zu setzen. Aber die wirklich dicken Dinger sollten vorerst ausbleiben. So kommt es dann auch, dass sich lange Zeit am Spielstand nichts ändert. In den Schlussminuten kommt dann aber wieder richtig Pfeffer in das Spiel. Denn nun will es der Platzherr nachweislich wissen. Man gelangt auch zu tollen Ausgleichschancen, die aber allesamt ungenützt bleiben. Das Tor macht letztlich St. Lambrecht. In der 88. Minute trifft Marko Pejic mit einem Elfmeter zum 0:2-Spielendstand.

TUS ST. PETER/KBG. JUNIORS - WSV ST. LAMBRECHT 0:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (33. Fuchs), 0:2 (88, Pejic/Elfer)

Stimme zum Spiel:

Werner Pöllauer, Sportlicher Leiter St. Peter/Kbg. Juniors:

"Aufgrund unserer vielen Ausfälle ist es nicht ganz einfach, das spielerische Niveau aufrecht zu erhalten. Aber trotzdem, die junge Garde schlägt sich wacker. Unser Ziel ist und bleibt der Klassenerhalt, das werden wir auch erreichen."

by: Ligaportal/Roo