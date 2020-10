Erfolgslauf: Sieg in Spielberg - St. Georgen/Jbg. stürmt in die Top-3!

Details Montag, 05. Oktober 2020 11:29

In der 6. Runde der Gebietsliga Mur duellierten sich am Sonntag der Tabellendritte der TUS RWS-Willibald Spielberg und der Tabellenvierte der USC St. Georgen ob Judenburg. In der letzten Runde verlor der TUS RWS-Willibald Spielberg mit 1:3 gegen den USV St.Peter ob Judenburg. Beim Trainerdebüt von Meik Süss müssen sich die Spielberger knapp aber doch geschlagen geben. Was gleichbedeutend damit ist, dass man nach vier sieglosen Runden, aktuell bei 7 Punkten hält. Die Sadikovic-Mannen indes befinden sich nach wie vor auf der Erfolgsstraße. Aus den letzten drei Begegnungen kann man starke 7 Zähler gutschreiben. Der Spielleiter war Alexander Steinköln, assistiert wurde er von Michael Wagner.

Der erste Abschnitt verläuft torlos

Vom Start weg kommt es dazu, dass sich zwei Mannschaften vollends auf Augenhöhe begegnen. Tormöglichkeiten sind vorerst beiderseits aber dünn gesät. Was auch damit zu tun hat, dass die zwei Mannschaften in der Defensive einen starken Job verrichten. In der 18. Minute gelangen die Hauserren nach einem Freistoßball zu einer guten Chance, die aber Gästekeeper Thomas Pachlinger vereiteln kann. Was nachfolgend dazu führt, dass St. Georgen/Jbg. mehr und mehr die Spielkontrolle erlangt. Aber die Spielberger lassen sich nicht aus den Angeln heben bzw. bringt man dann das torlose Unentschieden auch in die Halbzeitpause.

Markus Reichsthaler trifft für die Gäste

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu 5 Verwarnungen, steht die Begegnung dann Spitz auf Kopf. Gelingt einem Team der möglicherweise entscheidende Treffer oder bleibt es bei der Punkteteilung? Vorerst deutet alles eher auf zweiteres hin. Denn hüben wie drüben versteht man es weiter hervorragend, sich im Abwehrspiel entscheidend in Szene zu setzen. Wobei sich aber auch der Einfallsreichtum der Angreifer in Grenzen hält. In der 78. Minute kommt es aber doch zu einem Erfolgserlebnis. Markus Reichsthaler sieht, dass Spielberg-Torhüter Krawagna zu weit vor dem Kasten postiert ist. Von der Latte springt das Spielgerät zum 0:1 ins Tor. Das sollte es dann schon gewesen sein sein. St. Georgen/Jbg. bringt diese knappe Vorgabe dann mehr oder weniger sicher über die noch verbleibende Spieldistanz.

TUS SPIELBERG - USC ST. GEORGEN/JBG. 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 (78. Reichsthaler)

