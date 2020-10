Auswärtssieg: Stadl/Mur räumt in Oberzeiring die volle Punkteanzahl ab!

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 10:26

Vor heimischer Kulisse traf der Tabellensiebte der USV Tauernwind Oberzeiring in der 7. Runde der Gebietsliga Mur auf den Tabellenzwölften den SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur. In der letzten Begegnung konnte nach einem Unentschieden niemand den Platz als Gewinner verlassen. Diesmal aber hatte die Schuchnigg-Truppe die Nase vorne. Was gleichbedeutend damit ist, dass Stadl/Mur nun nach 4 Spielen bei 6 Punkten hält. Die Oberzeiringer weisen die selbe Anzahl auf, allerdings hat man zwei Spiele mehr am Konto. Der Spielleiter war Michael Pirker - 80 Zuseher waren am Habering-Sportplatz mit von der Partie.

(Kapitän Gerald Dröscher, der in der 93. Minute die rote Karte sieht, kann mit seinen Stadlern in Oberzeiring voll anschreiben)

Gergö Simon schnürt den Doppelpack

SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur gelingt der bessere Start und geht früh in Führung. Gergö Simon versenkt das runde Leder nach Weilharter-Assist im Eckigen - neuer Spielstand nach 9 Minuten: 0:1. Was den Gästen nachfolgend doch den nötigen Rückhalt verleiht. Wenngleich sich mit Fortdauer der Partie auch der Gastgeber immer besser in Szene setzen kann. In der 29. Minute kann sich Oberzeiring für die getätigten Bemühungen auch belohnen. Markus Koller gelingt es dabei mit einem Heber über Keeper Sitzmann auf 1:1 zu stellen. Was dann wiederum dazu führt, dass auch die Gäste wieder mehr zum Spiel beitragen. 36. Minute: Auf das Neue ist es Gergö Simon, der in des Gegners Kasten trifft - Halbzeitstand: 1:2.

Oberzeiring steht auf verlorenen Posten

Auch im zweiten Durchgang, jetzt kommt auch mächtig Farbe ins Spiel, steht die Begegnung dann weitgehendst Spitz auf Kopf. Wohin wird das Pendel letztlich ausschlagen? 50. Minute: Daniel Geissler sorgt für das nächste Tor - neuer Spielstand: 1:3. Jetzt taumelt Oberzeiring doch wie ein angeschlagener Boxer in der Ecke. Denn nun gelingt es nicht mehr, die Füße noch auf den Boden zu bekommen bzw. lässt sich Stadl/Mur nicht mehr vom Erfolgsweg abbringen. 59. Minute: Nach Vorarbeit von Reinhold Dröscher hat Geissler wenig Mühe, mit seinem zweiten Treffer, den Spielstand auf 1:4 zu erhöhen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt waren die Würfel in diesem Derby gefallen. Johannes Kreuzer trifft zwar im Gegenstoß noch zum 2:4, das sollte es dann aber gewesen sein. In den Schlussminuten kommt es noch zu munteren Farbenspielen. Was aber keinen Einfluss mehr hat auf das Ergebnis - Spielendstand: 2:4.

USV OBERZEIRING - SC STADL/MUR 2:4 (1:2)

Torfolge: 0:1 (9. Simon), 1:1 (29. Koller), 1:2 (36. Simon), 1:3 (50. Geissler), 1:4 (59. Geissler), 2:4 (60. Kreuzer)

Rote Karte: G. Dröscher (93. Stadl)

Gelb/Rote Karten: Kreuzer (91. Oberzeiring) bzw. Kapun (85. Stadl)

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo