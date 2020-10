Erste Pleite: St. Georgen/Jbg. bekleckert Krakaudorf's weiße Weste!

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 11:14

Am 7. Spieltag traf in der Gebietsliga Mur der USC Postcafe Ehgartner St. Georgen/Jbg. auf den USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf. Und dabei musste die Mulaosmanovic-Truppe nach vier Siegen die ersten Niederlage hinnehmen. Aber nach Verlustpunkten gerechnet sind die Krakaudorfer weiterhin vorne mit dabei. Dort sind nun auch Sadikovic-Mannen zu finden. Aus 6 Spielen kann man starke 13 Zähler gutschreiben. Was aktuell den 2. Tabellenplatz mit sich bringt. Der Spielleiter war Roland Gierer - 85 Zuseher waren im Pappelstadion mit von der Partie.

(Marco Kollenz & St. Georgen/Jbg. befinden sich vollauf im Aufwind, wie der 2. Rang auch verdeutlicht)

Starker Auftritt der Heimischen

Die sich bestens in Schuss befindlichen Krakaudorfer haben es eigentlich auf der Agenda stehen, in St. Georgen/Jbg. den vierten Auswärtssieg infolge gutzuschreiben. Aber das sollte letztlich ein frommer Wunsch bleiben. Eben weil es der Gastgeber hervorragend versteht, sich teuer zu verkaufen. So können sich, die an sich brandgefährlichen Gästestürmer, so gut wie überhaupt nicht in Szene setzen. Andererseits gelingt es den Hausherren immer wieder mit der nötigen Balance, selber für Torgefahr zu sorgen. So gelingt es auch, den raschen 0:1-Rückstand, Mario Weilharter trifft bereits in der 5. Minute, bald zu egalisieren. Lukas Hausott ist es, der in der 13. Minute für den 1:1-Gleichstand Sorge trägt. Was St. Georgen/Jbg. entsprechend beflügeln sollte. So gelingt es in der 28. Minute durch Markus Reichsthaler mit 2:1 in Führung zu gehen. Die Gäste werfen zwar alles nach vorne, um noch in der ersten Hälfte auszugleichen. Aber vergeblich, die Abwehrmauer des Platzherrn hält stand - Halbzeitstand: 2:1.

Die Gäste haben das Nachsehen

Auch im zweiten Durchgang, neben dem Ausschluss kommt es noch zu 9 Verwarnungen, kann sich St. Georgen/Jbg. formatfüllend ins Bild stellen. Spätestens jetzt hat Krakaudorf den Ernst der Lage erkannt bzw. sieht man nun der Wahrheit ins Auge. Sprich, man setzt sich damit auseinander, dass das diesmal auch schiefgehen kann. Bekräftigt wird diese Vermutung durch das 3:1 in der 48. Minute. Bernd Wallner fabriziert dabei ein Eigentor - irgendwie symptomatisch für die Gäste an diesem Tag. Auch den Umstand, dass Göttfried in der 55. Minute wegen einer Tätlichkeit die rote Karte sieht, kann Krakaudorf in weiterer Folge nicht nützen. Demnach gelingt es auch in Überzahl nicht, den Gastgeber in den Grundfesten noch zu erschüttern - Spielendstand: 3:1.

USC ST. GEORGEN/JBG. - USV KRAKAUDORF 3:1 (2:1)

Torfolge: 0:1 (5. Weilharter), 1:1 (13. Hausott), 2:1 (28. Reichsthaler), 3:1 (48. Wallner/ET)

Rote Karte: Göttfried (55. St. Georgen)

Stimme zum Spiel:

Alexander Jesner, Sportlicher Leiter Krakaudorf:

"Das war diesmal wahrlich nicht unser Tag. Es ist sehr wenig zusammengelauefen bzw. sind wir im Kollektiv zu wenig konsequent an die Sache herangegangen. So gesehen war die Niederlage dann, auch in Überzahl, verdient."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo