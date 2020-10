Klarer Heimsieg: Der UFC Gaal fügt dem SC Stadl eine 5:2 Niederlage zu

Details Freitag, 30. Oktober 2020 15:29

Im Nachtragsspiel aus der 5. Runde in der Gebietsliga Mur duellierten sich der UFC Forstverwaltung Wasserberg Gaal gegen den SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur. Die Heimmannschaft trat in der letzten Runde mit einem 5:3 Heimsieg vom Platz und wollte den Schwung mitnehmen und auch gegen Stadl voll punkten. Die Auswärtigen mussten in der vergangenen Runde eine bittere 1:2 Heimniederlage hinnehmen und hatte es sich zur Mission gemacht dieses Nachtragsspiel zu gewinnen. Nach einer spannenden ersten Hälfte und der knappen 2:1 Halbzeitführung machten die Heimischen im zweiten Durchgang den Deckel drauf und siegten schlussendlich mit 5:2. Mann des Tages war Michael Pöllaubauer, der in der Nachspielzeit mit seinem Doppelpack noch für Furore sorgte. Als Schiedsrichter war Daniel Schalk im Einsatz.

Die Gastgeber führten nach der ersten Halbzeit mit 2:1

Das Spiel wurde von Beginn an sehr temporeich geführt und stand auf hohem Niveau. In den Anfangsminuten drückten die Gäste die Hausherren in die eigene Hälfte, kamen zu vielen Tormöglichkeiten und in der 24. MInute auch zum verdienten Abschluss. Johannes Autischer drückte nach einem Einwurf den Ball zur 0:1 Führung seiner Mannschaft über die Linie. Die Antwort der Heimischen folgte postwendend, nur fünf Minuten später erzielte der UFC Gaal den Ausgleichstreffer. Ein hoher Ball in die Mitte wurde von Stefan Kollau zum 1:1 ins eigene Tor versenkt. Jetzt taten die Heimischen mehr fürs Spiel und waren sichtlich mutiger. Nach 34 Minuten versenkte Johannes Hopf nach einem Eckball und einem Gestocher im Strafraum, das Spielgerät das Spielgerät zur 2:1 Führung in die Maschen. Die Gastgeber stellten jetzt ihre Taktik um und versuchten nun mit hohen weiten Bällen zum Erfolg zu kommen. Es blieb aber beim 2:1 Halbzeitstand, nach 46 Minuten holte der Unparteiische die beiden Mannschaften in die Kabine.

Die Hausherren trafen in den letzten 15 Minuten dreimal und fixierten so den Sieg

Nach Wiederbeginn verlor die Begegnung etwas an Spannung, keine der beiden Teams konnten massgebliche Akzente setzen. In der 61. Minute wurde der Stadl-Spieler Gergö Simon im Strafraum regelwidrig gelegt und Schiedsrichter Daniel Schalk hatte keine andere Wahl, als auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Dominik Jesner verwertete diesen bravourös und stellte auf 2:2. Jetzt ging es Schlag auf Schlag, beide Mannschaften versuchten offensiv Akzente zu setzen. Die Gastgeber waren allerdings im Abschluss erfolgreicher, Sebastian Schaffer drückte den Ball völlig überraschend in der 84. Minute über die Linie und erhöhte auf 3:2. Doch der UFC Gaal hatte an diesem Abend noch nicht genug. In der 90. Minute traf Michael Pöllauer zum 4:2 und er war es auch, der in der 95. Minute mit dem 5:2 den Schlusspunkt setzte. So jubelten die Gastgeber nach Spielende über drei Punkte, wobei der 5:2 Sieg aus Sicht der Gäste wohl doch zu hoch ausgefallen war. In der kommenden Runde gastieren die Sieger bei den St. Peter ob Kammersberg Juniors, die Verlierer müssen in Spielberg bestehen und hoffen dort auf drei Punkte.

UFC FORSTVERWALTUNG WASSERBERG GAAL - SC HAUSTECHNIK SCHILCHER STADL 5:2 (2:1)

Torfolge: 1:0 (24. Autischer), 1:1 (29. Kollau (ET)), 2:1 (34. Hopf), 2:2 (63. Jesner (E)), 3:2 (84. Schaffer), 4:2 (92. Pöllabauer) 5:2 (95. Pöllabauer)

Sportzentrum Gaaler Hof; 40 Zuseher; Schalk

Aufstellung:

UFC Forstverwaltung Wasserberg Gaal: Michael Holzer - Hannes Gruber, Alexander Kammersberger, Daniel Hauser, (81. Birker) Markus Staudinger - Michael Steiner (K), Sebastian Schaffer, Johannes Hopf, Lukas Herk (74. Wieser)- Kajetan Pall (68. Kolland), Michael Pöllauer

SC Haustechnik Schilcher Stadl: Lukas Sitzmann - Markus Wind, Stefan Kollau (81. Kapun), Julian Michael Brachmaier (90. Meissnitzer), Reinhold Dröscher - Johannes Autischer, (73 Pichler) Michael Hölzlsauer, Dominik Jesner, Gerald Dröscher (K) - Gergö Simon, Daniel Hugo Geissler

Stimme zum Spiel:

Peter Herk, Trainer Gaal:

"Wir sind relativ schlecht in die Partie gestartet und haben dann nach dem 1:0 den Faden wieder gefunden. Wir haben unsere Chancen besser genützt, als die Gegner und haben deshalb das Spiel gewonnen."

Jörg Schuchnigg, Trainer Stadl:

"Wir haben acht hundertprozentige Torchancen vergeben, das war sehr bitter. Uns ist in den letzten Minuten die Luft ausgegangen, da wir in den letzten sechs Tagen drei Spiele absolvieren mussten."

by René Dretnik