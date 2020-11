Erfolgreicher Abschluss: Die St. Peter/Kbg. Juniors besiegen die Gaaler!

Details Sonntag, 01. November 2020 17:26

Am Sonntag empfingen die Tus St.Peter am Kammersberg Juniors vor eigenem Publikum den Tabellenachten den UFC Gaal. Das Ziel der Heimischen war klar: drei Punkte sollen die Fans zum Jubeln bringen. Dieses Vorhaben konnte die Truppe des Trainerduos Wieser/Rottensteiner dann auch realisieren. Was heißt, dass die Juniors mit 15 Punkten aus 9 Spielen die verfrühte Winterpause antreten. Eine durchaus vorzeigbare Bilanz. Die Gaaler haben zwar ihrerseits mit 11 Zähler (9 Partien), ebenso stark performt. Aber irgendwie hat man doch das Gefühl, dass da bei den Herk-Mannen noch einiges an Luft nach oben gegeben ist. Der Spielleiter war Alfred Kislick - 80 Zuseher waren im Josef Leitner Stadion mit von der Partie.

(Hannes Gruber und die Gaaler gehen bei den St. Peter/Kbg. Juniors knapp aber doch leer aus)

Manuel Bischof trifft für die Juniors

Vom Start weg kommt es zu einer sehr kurzweilig geführten Begegnung. Im Wissen, dass das der letzte Herbstauftritt ist, sind beide Mannschaften darum bemüht, noch einmal voll anschreiben zu können. Zur ersten Gelegenheit gelangen die Hausherren in der 4. Minute. Karner bedient Bischof, der zeigt dann aber zuwenig Entschlossenheit vor des Gegners Tor. Was die Juniors dazu ermuigt weiter am Ball zu bleiben. Aber die Gaaler Defensivabteilung mit einem starken Michael Holzer zwischen den Pfosten, lässt sich nicht entscheidend aushebeln. Aber gegen das 1:0 in der 23. Minute ist dann kein Kraut gewachsen. Mario Reif erobert das Leder, der versorgt Manuel Bischof, der nachfolgend für die Führung des Gastgebers verantwortlich zeichnet. Die Gäste sind zumeist bei Standarts gefährlich. Aber die Juniors agieren hellwach bzw. lässt man sich nicht überraschen - Halbzeitstand: 1:0.

Die Gaaler schrammen am Punkt vorbei

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu 4 Verwarnungen, prallen zwei Teams aufeinander, deren Vorhaben es ist, dem Gegenüber drei Körndl abzuluchsen. Wem gelingt es nun, sich formatfüllender ins Bild zu stellen bzw. in welche Richtung wird das Pendel letztlich ausschlagen? Vorerst sind es die Gaaler, die den gefährlicheren Eindruck vermitteln. 53. Minute: Markus Staudinger ist mit dem 1:1-Ausgleich zur Stelle. Was dann aufgrund der Anfangsminuten nicht ganz so überraschend kommt. Jetzt ist wieder eine Reaktion der Heimischen gefragt, soll das noch etwas werden mit einem vollen Erfolg. In der 75. Minute gelingt es dann tatsächlich wieder vorzulegen. Nach einem Eckball ist es Thomas Rottensteiner, der zum 2:1 einnickt. Jetzt wollen es die Gaaler wieder wissen. Eine Niederlage entspricht nicht wirklich deren Vorstellungen im letzten Herbstspiel. Aber welche Bemühungen auch unternommen werden, die St. Peter/Kbg. Juniors halten den knappen Vorsprung fest - Spielendstand: 2:1.

TUS ST. PETER/KBG. JUNIORS - UFC GAAL 2:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (23. Bischof), 1:1 (53. Staudinger), 2:1 (75. Rottensteiner)

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo