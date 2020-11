Derbysieg: Im allerletzten Moment biegt Krakaudorf die Oberzeiringer!

Details Montag, 02. November 2020 19:35

Am Samstag durften sich die Besucher in der Gebietsliga Mur auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams den USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf und den USV Tauernwind Oberzeiring freuen. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte Krakaudorf mit 3:2 das bessere Ende für sich. Genau mit diesem Ergebnis endete auch diese Partie. Was heißt, dass die Mulaosmanovic-Truppe nun aus 9 Spielen, starke 21 Punkte verzeichnen konnte. Damit gehen die Krakaudorfer am 2. Platz liegend, in die verfrühte Winterpause. Für die Oberzeiringer hingegen ist es nicht wirklich wunschgemäß gelaufen. 6 Zähler aus 9 Begegnungen brachten unterm Strich nur den vorletzten Rang. Der Spielleiter war Michael Mittasch - 100 Zuseher waren im Alpenstion mit von der Partie.

(Der Oberzeiringer Rene Gruber zeichnete in der 31. Minute für den 1:1-Ausgleich verantwortlich)

Die Gäste präsentieren sich kratzbürstig

Der Favorit in dieser Partie war uneingeschränkt der Gastgeber, der seine bisherigen drei Heimspiele gegen St. Lambrecht, St. Peter/Jbg. und Gaal, allesamt gewinnen konnte. Die Götzenbrugger-Mannen hingegen stehen nach vier Begegnungen in der Fremde, immer noch sieglos da. So gesehen verstehen es die Gäste hervorragend, sich entsprechend teuer zu verkaufen. Das notgedrungen letzte Herbstspiel beginnt gleich einmal mit einem Alu-Treffer. Mario Pirker fehlen in der 7. Minute nur Zentimeter, um die Kraukaudorfer rasch in Führung zu bringen. Im Gegenstoß treffen dann auch die Gäste nur die Torumrandung. Zudem setzt Johannes Kreuzer einen Ball nur knapp neben das Gehäuse. In der 21. Minute kommt es dann zum ersten Treffer. Rafael Shatri markiert mit enem sehenswerten Lupfer über Keeper Stefan Hartleb, das 1:0. Was die Silbermarktler aber nicht wirklich aus der Balance bringen sollte. 31. Minute: Rene Gruber sorgt mit einem verwandelten Freistoßball für den 1:1-Ausgleich. 37. Minute: Markus Koller schließt einen schnell vorgetragenen Konter erfolgreich zum doch überraschenden 1:2-Halbzeitstand ab.

Krakaudorf mit dem Lastminute-Treffer

Auch der zweite Durchgang, insgesamt kommt es zu 5 Verwarnungen, geht dann ausgeglichen und sehr kurzweilig über die Bühne. Für den Gastgeber gilt es nun eine Reaktion zu zeigen, will man nicht wertvolle Punkte im vorderen Tabellenbereich einbüßen. Krakaudorf ist nun auch dabei, zur obligatorischen Heimstärke zu finden. 57. Minute: Wieder ist es der Mann fürs Grobe, Rafael Shatri, der für den Platzherrn die Kastanien aus dem Feuer holt. Er zirkelt einen ruhenden Ball gekonnt über die Mauer hinweg, zum 2:2-Gleichstand in die Maschen. Jetzt nimmt das Derby noch einmal so richtig Fahrt. Denn beide Teams forcieren weiter das Angriffsspiel bzw. will man unbedingt mit einem Sieg die verlängerte Pause antreten. Es kommt auch da wie dort zu prickelnden Torraumszenen. Aber das Spielgerät findet dabei den Weg nicht über die Torlinie. So deutet alles darauf hin, dass es zu einer soweit auch gerechten Punkteteilung kommt. Aber da wird die Rechnung ohne Manuel Macheiner gemacht, der in der 90. Minute das Leder zum3:2-Sieg unter die Latte donnert.

USV KRAKAUDORF - USV OBERZEIRING 3:2 (1:2)

Torfolge: 1:0 (21. R. Shatri), 1:1 (31. Gruber), 1:2 (37. Koller), 2:2 (57. R. Shatri), 3:2 (90. Macheiner)

