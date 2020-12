Konstanz hat einen Namen: Weißkirchen hat auf Platz eins die Hand drauf!

Details Mittwoch, 30. Dezember 2020 11:09

In der Spielzeit 06/07 war der FC Raika Weißkirchen noch fester Bestandteil in der Oberliga Nord. Dann aber geht es für die Murtaler ratzfatz bergab bzw. wird man durchgereicht bis in die unterste Spielklasse. Vier Jahre war zuvor die Verweildauer in der Unterliga Nord B, daraufhin kommt es zu drei Saisonen in der Gebietsliga Mur. In diesen 7 Jahren steht der Abstiegskampf praktisch auf der Tagesordnung. 14/15 und 15/16 schafft man es dann sich in der 1. Klasse Mur/Mürz A zu konsolidieren. In der Relegation schafft es Weißkirchen gegen Seckau, das Rückfahr-Ticket für die GLMU zu lösen. Aktuell bestreitet der Seriensieger die fünfte Saison infolge in der Murtal-Liga. Die Ergebnisse des Führenden nach den Herbstspielen sprechen dabei eine deutliche Sprache. Denn die Truppe von Trainer Karl-Heinz Freisl hat, wie schon im Herbst 2019, das Pferd wohlweislich von der richtigen Seite aufgezäumt. Was heißt, dass der FC Weißkirchen mit dem zielorientierten Blick nach vorne, die ULNB am Schirm hat.

FC WEISSKIRCHEN:

Tabellenplatz: 1. Gebietsliga Mur

Heimtabelle: 2.

Auswärtstabelle: 1.

längste Serie ohne Sieg: /

höchster Sieg: 7:1 gg. Krakaudorf (9. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 8 Spiele

höchste Niederlage: /

geschossene Tore/Heim: 3,5

bekommene Tore/Heim: 0,5

geschossene Tore/Auswärts: 2,7

bekommene Tore/Auswärts: 1,0

Spiele zu Null: 4

erfolgreichster Torschütze: Christoph Marchl (11)

Fairplaybewerb: 2.

(Jürgen Führer & Kollegen sind nach dem Herbst 2019 auch aktuell auf der obersten Tabellenposition zu finden)

SPIELER-WORDRAP MIT JÜRGEN FÜHRER:

Ich in 3 Worten: Ehrgeizig, Verlässlich, Bedacht



Mein bisheriges Karriere-Highlight: Herbstmeistertitel Saison 2019



Bei welchem Fußballspiel wäre ich gerne dabei gewesen: Bayern-Dortmund Champions League Finale 2013



Erfolg bedeutet für mich: Nach einem Sieg mit den Jungs in der Kabine zu feiern



Mein Lieblingsessen: Wiener Schnitzel



Salzburg oder Rapid: Weder noch



Sturm, Hartberg oder GAK: Sturm



Konsole oder Brettspiele: Brettspiele



Als Fan drücke ich die Daumen für: Bayern München und AS Roma



Der Held in meiner Kindheit: Francesco Totti



Worauf ich nicht verzichten kann: Fußball, Freunde, Familie, Freundin, Berge



Bester Spieler mit dem ich gekickt habe: Steven Schneider (Obdach)



Hast du ein fußballerisches Vorbild: Joshua Kimmich



Worauf bist du besonders stolz: Ausschließlich junge Spieler aus der Region beim FC Weißkirchen



Ligaportal.at: Sehr informativ und aus dem Amateurbereich nicht wegzudenken



In der Kabine sitze ich neben: Hannes Gruber und Jakob Rössler



Mein Musikwunsch für die Kabine: STS/Die Nockis



Der Womanizer in der Mannschaft: Christoph Marchl



Der Stylingexperte in der Mannschaft: Mario Brutti



Was ich noch loswerden möchte: Hoffe auf eine gesunde, verletzungsfreie kommende Spielzeit ohne Corona-Unterbrechungen

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo