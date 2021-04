Frohen Mutes: Auch die St. Peter/Kbg. Juniors blicken Neustart entgegen

Details Mittwoch, 07. April 2021 16:50

Im Frühjahr 2006 fasst man, um den Konkurrenzkampf hinsichtlich der Kampfmannschaft anzukurbeln, den Entschluss, die TUS St. Peter/Kammersberg Juniors ins Leben zu rufen. Was sich letztlich als richtig herausstellen soll. Denn St. Peter/Kbg., die KM I spielt gegenwärtig in der Unterliga Nord B, kommt soweit hinlänglich ohne großartige Zugänge oder gar Legionäre aus. 11 Jahr lang verdienen sich die Juniors in der 1. Klasse Mur/Mürz A die Sporen, bis es im Juni 2017, hinter Oberzeiring gelingt, als Zweiter erstmalig in die Gebietsliga Mur mitaufzusteigen. Dort war man anfangs darum bemüht, sich in der Liga zu etablieren. Was man mit viel Einsatzbereitschaft auch auf die Wege bringt. Aktuell geht es, wie für sämtliche Amateur-Teams, darum, das nötige Standing wieder zu erarbeiten. Was heißt, dass die Truppe von Trainer Karlheinz Wieser, in der Spielzeit 21/22 wieder von Grund auf, zur nötigen Konstanz finden muss.

TUS ST. PETER/KBG. JUNIORS:

Tabellenplatz: 4. Gebietsliga Mur

Heimtabelle: 6.

Auswärtstabelle: 5.

längste Serie ohne Sieg: 2 Spiele

höchster Sieg: 5:2 in St. Georgen/Jbg. (9. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 3 Spiele

höchste Niederlage: 0:2 gg. St. Lambrecht (6. Runde)

geschossene Tore/Heim: 1,4

bekommene Tore/Heim: 1,4

geschossene Tore/Auswärts: 2,7

bekommene Tore/Auswärts: 2,5

erfolgreichster Torschütze: Philipp Reicher (3)

Spiele zu Null: 1

Fairplaybewerb: 1.

(Wohin führt der Weg die Juniors aus St. Peter/Kbg. in der anstehenden Spielzeit 21/22)

- Herbst-Restprogramm -

Weißkirchen (A), Oberzeiring (H), Stadl/Mur (A): Kommt es noch zu den restlichen drei Herbstpartien (mit dem 17. Mai sollte ein Kontakt-Mannschaftstraining möglich sein), sind die Juniors noch zweimal auswärts und einmal zuhause im Einsatz. Was dann aber nur mit einem Testspielcharakter behaftet ist. Denn möglich ist nur mehr der Vizemeister-Titel und der gilt coronabedingt als brotlose Kunst.

