Keine Überraschung: FC Knittelfeld versteht mit Abbruch umzugehen

Details Dienstag, 04. Mai 2021 16:36

Seit zwei Spielsaisonen herrscht coronabedingt Ausnahmezustand im steirischen Amateur-Fußball. Nachdem schon die Spielzeit 19/20 nach dem Herbstdurchgang annulliert wurde, passiert, wie man das seit dem 3. Mai weiß, dasselbe nun auch mit dem Spieljahr 20/21. "Des einen Leid, des anderen Freud" - so gibt es auch diesmal wieder keine Auf- bzw. keine Absteiger. Satte 21 von 27 Stimmberechtigten waren für den Abbruch im Unterhaus. Die Deutlichkeit in der Form kommt doch sehr überraschend. Die Hauptgründe für den vorzeitigen Schlussstrich waren: Terminprobleme wegen möglichen Clustern, Hälfte der Spiele wäre eine Verzerrung der Meisterschaft, zu kurze Vorbereitung bzw. gesundheitliches Risiko, keine genauen Verordnung bezüglich Umkleide, Gastro und Kantinenbetrieb, finanzielle Aspekt (Zusehereinnahmen, Kantinenbetrieb). Wie gehen die steirischen Vereine mit dieser Entscheidung um bzw. wie sieht man der nahen Zukunft entgegen? Hier an dieser Stelle finden die Steirer-Clubs laufend die Möglichkeit ihre Meinung kundzutun. Wenn auch dein Verein da unbedingt nicht fehlen darf, schicke uns einfach ein Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Wir melden uns bei euch.

Beim FCK steht man hinter dem Abbruch

Der FC Rot Weiss Knittelfeld, der seine fünfte Saison in der Gebietsliga Mur absolviert, war in den "beiden Coronajahren" im gesicherten Mittelfeld antreffbar. Demnach trifft es den Club mit der erneuten Annullierung nicht wirklich hart. Der sportliche Leiter Manfred Felsner stellt sich nachfolgend Ligaportal.at den 8 Fragen.

(Was erwartet Michael Pausch & Kollegen in der anstehenden Spielzeit 21/22?)

Wie stehen Sie zum heiß diskutierten Thema Abbruch vs. Fortführung der Saison?

"Aus finanzieller Hinsicht ist der Abbruch voll angebracht. Es nagen schon etliche Vereine am Hungertuch. Keine Zuseher, keine Einnahmen und deswegen auch kein Spielbetrieb. Der Verband hat die richtige Entscheidung getroffen."

Wie sehen die Planungen für die nächsten Wochen/Monate aus? Werden bereits Termine für Testspiele vereinbart?

"Wir werden uns um Verstärkung umschauen. Ich habe noch keine Termine für Aufbauspiele ausgemacht da wir nicht wissen wann die Meisterschaft startet."

Sind nach der langen Pause Probleme im Nachwuchs entstanden? Muss man einige Abgänge von Kindern oder Ehrenamtlichen verzeichnen?

"Abwerbungsversuche im Nachwuchsbereich von Nachbarsvereinen gibt es leider immer wieder. Was auch ein großes Problem darstellt, weil sich einige Jugendliche bereit dafür zeigen, möglichweise einen Wechsel zu vollziehen."

Fühlt man sich als Verein in dieser schwierigen Phase genügend vom Staat unterstützt oder doch eher allein gelassen?

"Man fühlt sich alleine gelassen. Es werden wie immer nur die großen Vereine bevorzugt."

Wie sind die Erwartungen hinsichtlich der anstehenden Spielzeit?

"Ich habe keine Erwartungen."

Wie bewältigte man im Vorstand die letzten Wochen/Monate?

"Gottseidank haben wir unseren Obmann, der sein Privatgeld investiert. Sonst wäre der Verein schon zugesperrt. Immer wieder Besprechungen wie es am besten weitergeht. Natürlich telefonisch."

Ist man mit dem aktuellen Kader zufrieden oder sind noch Veränderungen geplant?

"Es sind Veränderungen geplant."

Gibt es im Verein sonstige aktuelle Themen?

"Mit ESV Knittelfeld starten wir eine Jugend-Spielgemeinschaft."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?