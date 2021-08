Gewohnte Stärke ausgespielt: Weißkirchen lässt St. Lambrecht alt aussehen

Details Sonntag, 15. August 2021 01:29

Am 2. Spieltag kam es in der Gebietsliga Mur zum Duell des FC Raika Weißkirchen gegen den WSV "Setz di nieder Süberl" St. Lambrecht. Dabei dauerte es nicht lange, schon waren die Hausherren auf der Siegerstraße. Kurz keimte noch einmal Hoffnung im Lager der Gäste auf. Aber nach dem vernebelten Strafstoß war das Ding quasi erledigt. Weißkirchen legte dann vorsichtshalber noch zwei Stück drauf. Am Heimerfolg gab es demnach überhaupt nichts zu rütteln.

Beide Teams benötigen eine Anlaufzeit

Genau dort wo Weißkirchen aufgehört hat, setzt man nach einer langen coronabedingten Pause, wieder an. Ist man doch mit dem Punktemaximum bzw. mit 6:1-Toren bereits wieder Spitzenreiter. Aber die Punktejagd ist noch sehr lang. Mal sehen ob es der Freisl-Truppe gelingt, weiter so konstant abzuliefern. Bereits in der 12. Minute gelingt es den Hausherren, gegen dürftig agierende Gäste, in Führung zu gehen. Waldner war es der dabei ins eigene Gehäuse trifft. In der ersten Hälfte gelingt es St. Lambrecht noch einigermaßen, die Stirn zu bieten. In der 22. Minute hätte es eigentlich 1:1 stehen müssen. Aber Keeper Rössler versteht es einen Elfmeter zu parieren. Von diesem Schock sollten sich die Gäste dann nachfolgend nicht mehr wirklich erholen.

Weißkirchen holt den erwarteten Dreier

Im zweiten Durchgang dauert es dann eine Viertelstunde, bis der Platzherr so richtig in Schwung kommt. Mit einem Doppelschlag sorgt Weißkirchen innerhalb von wenigen Minuten für glasklare Verhältnisse. Zuerst ist es Routinier Stefan Reinisch, der das Spielgerät in der 62. Minute zum 2:0 über die Torlinie bugsiert. Nur sieben Minuten später leuchtet dann ein 3:0 von der Anzeigetafel. Christoph Marchl markiert dabei seinen obligaten Treffer. Zu diesem Zeitpunkt ist die Luft bei St. Lambrecht schon längst draußen. In Summe sind die Gäste mit dem Ergebnis noch gut bedient. Treffen die Heimischen doch noch Aluminium. Spielendstand 3:0. Der Meisterschaftsstart ist für St. Lambrecht in die Hose gegangen.

FC WEISSKIRCHEN - WSV ST. LAMBRECHT 3:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (12. Waldner/ET), 2:0 (62. Reinisch), 3:0 (69. Marchl)

Stimme zum Spiel:

Karl-Heinz Freisl, Trainer Weißkirchen:

"Wir hatten alles soweit unter bester Kontrolle. Es war für alle Beteiligten nicht einfach, bei solchen Temperaturen Fußball zu spielen. Unser Vorhaben ist es schon, wiederum ganz oben in der Tabelle zu landen."

