Spiel-Satz-Sieg: St. Peter/K. Juniors verbuchen 6:3-Sieg in Oberzeiring

Details Sonntag, 29. August 2021 11:28

Der USV Tauernwind Oberzeiring steckt am Samstag die erste Saisonniederlage ein und verliert gegen die Tus St.Peter am Kammersberg Juniors mit 3:6. Verkehrte Welt - nicht die favorisierten Oberzeiringer sind im vorderen Tabellenbereich zu finden, sondern die unbekümmert agierenden Juniors aus Kammersberg. Aber man muss dem USV auch eine gewisse Zeit einräumen, damit aus der stark besetzten Mannschaft eine spielerische Einheit wird.

Starkes Konterspiel der Juniors

Vom Start weg zeigen die Gäste es an, dass man gekommen ist um etwas Gewinnbringendes zu verbuchen. Man muss den Juniors durchaus Außenseiterchancen einräumen. Aber dass es gleich so ein überzeugender Sieg wird, damit war wahrlich nicht zu rechnen. Den Grundstein für den souveränen Auswärtsdreier legt die Wieser- Truppe bereits im ersten Abschnitt. Mit geradlinigen Angriffs-Fußball stellt man die Oberzeiringer immer wieder vor gehörige Probleme. Nach einer Viertelstunde kommt es bereits zum 0:1. Keeper Bärnthaler kann den Ball nicht festhalten, Nico Gänser ist zur Stelle und netzt ein. Auch beim 0:2 durch Patrick Feichtner in der 25. Minute, gibt der Schlussmann eine unglückliche Figur ab. Damit aber noch nicht genug: In der 32. Minute markiert Michael Siebenhofer nach Stocker-Assist den deutlichen 0:3-Halbzeitstand.

Es reicht nur zu Oberzeiringer Teilerfolge

Im zweiten Durchgang werfen die Reif-Schützlinge noch einmal alles nach vorne. Angesichts des deutlichen Rückstands muss bald etwas passieren, ansonsten war es das mit einem Punktezuwachs bei diesem Derby. Und es wird tatsäachlich noch einmal spannend. Verantwortlich dafür ist Daniel Steiner, der innerhalb von zehn Minuten zweimal erfolgreich ist. Beim 1:3 (51.) trifft er aus kurzer Distanz. Daraufhin legt er in der 61. Minute ein weiteres Tor zum 2:3 drauf. Geht da noch etwas für den Gastgeber? Nicht wirklich, denn die Juniors verstehen es kurz darauf zurückzuschlagen. Sandro Jost sorgt mit zwei Treffern (67., 72.) wiederum für klare Verhältnisse. Denn das 2:5 war für die Hausherren doch des Guten zuviel. Rene Zisser verkürzt zwar im Gegenstoß auf 3:5, aber für den Schlusspunkt sorgen wieder die Gäste. Der eingewechselte Christian Kreis bleibt in der 93. Minute vor dem Tor cool und sorgt für den deutlichen 3:6-Spielendstand.

Stimme zum Spiel:

Werner Pöllauer, Sportlicher Leiter St. Peter/Kbg. Juniors:

"Das war ein überragender Auftritt unserer Mannschaft. Einzig in der zweiten Hälfte war es kurzzeitig einmal etwas eng geworden. Aber ansonsten waren wir es, die permanent am Drücker waren."

Gebietsliga Mur: USV Tauernwind Oberzeiring – Tus St.Peter am Kammersberg Juniors, 3:6 (0:3)

15 Nico Gaenser 0:1

25 Patrick Feichtner 0:2

32 Michael Siebenhofer 0:3

51 David Steiner 1:3

61 David Steiner 2:3

67 Sandro Jost 2:4

72 Sandro Jost 2:5

73 Rene Zisser 3:5

93 Christian Kreis 3:6

by: Ligaportal/Roo

