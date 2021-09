Ansehnliche Partie: St. Peter/K. Juniors und die Gaal teilen sich die Punkte

Details Sonntag, 05. September 2021 08:35

Tus St.Peter/K. Juniors ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen UFC Gaal hinausgekommen. Der vermeintlich leichte Gegner war UFC Gaal mitnichten. UFC Gaal kam gegen St.Peter/K. Juniors zu einem achtbaren Remis. Was mit sich bringt, dass die Juniors fester Bestandteil im Titelkampf sind. Auch von den Gaalern konnte man es im Vorfeld nicht erwarten, dass man nach vier Spielen immer noch unbesiegt ist.

Sehr starker Gaaler Auftritt

Beide Teams spielen bislang eine starke Meisterschaft. Demnach darf man sich eine rassige Begegnung erwarten. Die Gäste finden in der 9. Minute die Riesenchance auf die Führung vor. Aber Keeper Plank kann mit einer starken Reaktion Schlimmeres verhindern. Dann ist es Kapitän Steiner, der die nächste Gaaler Möglichkeit in den Sand setzt. Wesentlich effizienter ist da das Auftreten der Juniors. 14. Minute: Nach Siebnhofer-Assist ist es Jost, der für das 1:0 Sorge trägt. Wovon sich die Gäste aber nicht beeindrucken lassen. Hopf schreibt mit einem Doppelpack in der 15. und 20. Minute an. Diesen 2:1-Vorsprung bringen die Gaaler dann auch in die Halbzeitpause.

Die Juniors bleiben vorne mit dabei

In der 57. Minute sichert Jost seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Letztlich trennten sich Tus St.Peter/K. Juniors und UFC Gaal remis.

Bei St.Peter/K. Juniors präsentierte sich die Abwehr angesichts 13 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (14). Nach fünf gespielten Runden gehen bereits zehn Punkte auf das Konto von Tus St.Peter am Kammersberg Juniors und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Drei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Tus St.Peter/K. Juniors bei.

UFC Gaal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste machen zu diesem frühen Saisonzeitpunkt Boden in der Tabelle gut und stehen nun auf Rang fünf. Offensiv sticht UFC Gaal in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an zwölf geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. UFC Gaal ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet ein Sieg und drei Unentschieden.

St.Peter/K. Juniors ist seit drei Spielen unbezwungen.

Stimme zum Spiel:

Werner Pöllauer, Sportlicher Leiter St. Peter/K, Juniors:

"In der ersten Hälfte hat Gaal das Geschehen weitgehendst kontrolliert. Dann aber haben auch wir besser in das Spiel gefunden. Das Unentschieden erscheint als leistungsgerecht."

Gebietsliga Mur: Tus St.Peter am Kammersberg Juniors – UFC Gaal, 2:2 (1:2)

14 Sandro Jost 1:0

15 Johannes Hopf 1:1

20 Johannes Hopf 1:2

57 Sandro Jost 2:2

