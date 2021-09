Sprung an Tabellenspitze: FC Knittelfeld biegt Krakaudorf und ist Erster

Details Sonntag, 05. September 2021 10:04

Ein Tor machte den Unterschied – FC Knittelfeld siegte mit 2:1 gegen USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Was den FCK vorübergehend zum Tabellenführer macht. Mit Sicherheit eine tolle Bestandsaufnahme. Aber auch die Krakaudorfer gilt es weiter zu beobachten. Da ist enormes Ptenzial gegeben.

Der erste Abschnitt verläuft torlos

Die Krakaudorfer sind in der ersten Hälfte das klar dominierende Team. Aber vorerst bleiben die Torchancen aus. Was auch damit zu tun hat, dass es die Knittelfelder bestens verstehen, sich entsprechend zu verteidigen. Zudem verfügt der FCK mit Stralleger über einen sehr weitsichtigen Torhüter. Gegen den Hlebaina-Kopfball in der 43. Minute wäre auch er machtlos gewesen. Der Angreifer hat dabei das Visier schlecht eingestellt - Halbzeitstand: 0:0.

Lastminute-Siegestor der Knittelfelder

Im zweiten Durchgang ist dann wesentlich mehr Action gegeben. Es sollte auch zu drei Treffern kommen. 48. Minute: Nach Eder-Assist ist es Schweiger, der punktgenau zum 1:0 ins lange Eck trifft. Was dann die Gäste dazu veranlasst, mehr in das Offenivspiel zu investieren. Aber es gilt vorher, die Krakaudorfer Angriffe unbeschadet zu übestehen. Diesbezüglich ist Schlussmann Stralleger wiederum eine große Hilfe. In der 80. Minute kommt es zum 1:1-Ausgleich. Aus dem Nichts trifft Trvnsek zum Ausgleich. Damit aber noch nicht genug. In der 90. Minute besorgt Köck den so nicht mehr erwarteten 1:2-Spielendstand.

Stimme zum Spiel:

Manfred Felser, Sportlicher Leiter FCK:

"Als schon alle mit einem Remis gerechnet haben, ist uns doch noch das Siegestor gelungen. In der ersten hat unser unser Torhüter Strallegger im Spiel gehalten."

Gebietsliga Mur: USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf – FC Rot Weiss Knittelfeld, 1:2 (0:0)

48 Alexander Schweiger 1:0

80 Lukas Travnsek 1:1

90 Thomas Koeck 1:2

