Krakaudorf schießt Schöder mit sechs Toren aus dem eigenen Stadion

Details Sonntag, 12. September 2021 10:58

USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf stellte die eigenen Aufstiegsambitionen am Samstag in der Gebietsliga Enns eindrucksvoll unter Beweis und zog TUS Neuwirt Sparkasse Schöder mit einem 6:1-Erfolg das Fell über die Ohren. Auf dem Papier ging USV Krakaudorf als Favorit ins Spiel gegen TUS Schöder – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Das Spiel beginnt munter und mit stärkeren Krakaudorfern, die nicht lange brauchen, um das 1:0 zu erzielen. Manuel Macheiner ist noch in der ersten Minute zur Stelle. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was auch gelingen sollte, während Schöder etwas geschockt ist. Die Gastgeber hatten sich viel vorgenommen. Nur wenige Augenblicke darauf steht es schon 2:0. Nach einem tollen Pass ist es David Hlebaina, der zum 2:0 trifft. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Überraschend trifft Raphael Miedl-Rissner in der achten Minute zum 1:2 für Schöder. In weiterer Folge muss der Krakaudorfer Goalie mit einer Glanzparade eingreifen. Das wäre sonst das 2:2 gewesen. Wer hätte sich gedacht, dass sich die Partie so entwickelt.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gastgeber. Mit einem schnellen Doppelpack (46./49.) zum 3:1 und 4:1 schockt Rafael Selman Shatri TUS Schöder - zunächst trifft er mit einem Schuss, dann spielt er die halbe Abwehr aus. Es sollte aber noch dicker kommen. Für den nächsten Erfolgsmoment von Krakaudorf sorgt Hlebaina (56.), ehe Mario Josef Pirker das 6:1 markiert (70.). Vor allem das sechste Tor war sehenswert - ein Lupfer! Der Gast überrannte TUS Neuwirt Sparkasse Schöder förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Gebietsliga Mur: TUS Neuwirt Sparkasse Schöder – USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf, 1:6 (1:2)

1 David Hlebaina 0:1

1 Manuel Macheiner 0:2

8 Raphael Miedl-Rissner 1:2

46 Rafael Selman Shatri 1:3

49 Rafael Selman Shatri 1:4

56 David Hlebaina 1:5

70 Mario Josef Pirker 1:6

