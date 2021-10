0:2-Rückstand gedreht: Tus St.Peter am Kammersberg Juniors mit starker Aufholjagd!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 09:46

Im Spiel von WSV "Setz di' nieder Stüberl" St. Lambrecht gegen Tus St.Peter am Kammersberg Juniors gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. WSV St. Lambrecht war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. In einer sehr unterhaltsamen Begegnung auf dem Sportplatz WSV St.Lambrecht sahen die 100 Zuschauer fünf Tore, wobei eine 2:0-Führung und Gedanken über einen Heimsieg der St. Lambrechter durch eine starke Aufholjagd der Auswärtigen noch zunichte gemacht wurden.

Das Schlusslicht erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Ivan Martic traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Michael Fuchs versenkte die Kugel zum 2:0 für das Heimteam (26.). Lorenz Stocker verkürzte für Tus St.Peter/K. Juniors später in der 36. Minute auf 1:2. Zur Pause wusste St. Lambrecht eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Für das 2:2 von St.Peter/K. Juniors zeichnete Michael Siebenhofer verantwortlich (82.). Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Bastian Brunner noch einen Treffer parat hatte (88.). Die Zeichen standen auf Sieg für WSV "Setz di' nieder Stüberl" St. Lambrecht, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Wann bekommt St. Lambrecht die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Tus St.Peter am Kammersberg Juniors gerät WSV St. Lambrecht immer weiter in die Bredouille. In der Verteidigung von WSV "Setz di' nieder Stüberl" St. Lambrecht stimmt es ganz und gar nicht: 24 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen.

Bei Tus St.Peter/K. Juniors präsentierte sich die Abwehr angesichts 20 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (18). St.Peter/K. Juniors machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem sechsten Platz. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Tus St.Peter am Kammersberg Juniors bei.

Gebietsliga Mur: WSV "Setz di' nieder Stüberl" St. Lambrecht – Tus St.Peter am Kammersberg Juniors, 2:3 (2:1)

2 Ivan Martic 1:0

26 Michael Fuchs 2:0

36 Lorenz Stocker 2:1

82 Michael Siebenhofer 2:2

88 Bastian Brunner 2:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!