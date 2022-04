Halbes Dutzend Derbytreffer: Schöder sieht alt aus in Krakaudorf

Details Samstag, 23. April 2022 20:57

Der USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von USV Krakaudorf. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Das Heimteam hatte mit 6:1 gesiegt.

400 Zuseher sind beim Derby dabei

Rafael Selman Shatri trug sich in der 20. Spielminute in die Torschützenliste ein. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Tobias Georg Moser den Vorsprung von Krakaudorf auf 2:0 (41.). Mit der Führung für den Tabellenprimus ging es in die Halbzeitpause. Nach der Halbzeit dann gelang der Tabellenführer so richtig zur Entfaltung.

Schöder steht auf verlorenen Posten

Mit dem 3:0 durch Manuel Macheiner schien die Partie bereits in der 48. Minute mit USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf einen sicheren Sieger zu haben. David Hlebaina legte in der 78. Minute zum 4:0 für USV Krakaudorf nach. Der fünfte Streich von Krakaudorf war Matthias Tockner vorbehalten (92.). Lukas Thanner war es, der kurz vor Ultimo das 6:0 besorgte und USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (95.). Am Ende kam USV Krakaudorf gegen TUS Neuwirt Sparkasse Schöder zu einem verdienten Sieg. Es hätte noch schlimmer kommen für die Pirker-Truppe. So blieben gleich zwei Elfmeter ungenützt.

Nachdem Krakaudorf hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Erfolgsgarant von USV Krakaudorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 70 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Mit dem Sieg baute USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Krakaudorf 13 Siege, ein Remis und kassierte erst vier Niederlagen. USV Krakaudorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

TUS Schöder findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die Ausbeute der Offensive ist beim Gast verbesserungswürdig, was man an den erst 26 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur sieben Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von TUS Neuwirt Sparkasse Schöder alles andere als positiv. Für TUS Schöder sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Am nächsten Samstag reist Krakaudorf zu USV Tauernwind Oberzeiring, zeitgleich empfängt TUS Neuwirt Sparkasse Schöder USC St. Georgen ob Judenburg.

Stimme zum Spiel:

Elvir Mulaosmanovic, Trainer Krakaudorf:

"Ich bin stolz auf meine Kicker! Ein Danke an die Fangruppe "Yenkees"! Das war eine Super-Stimmung! Leider hat sich Simon Gergö verletzt, wir wünschen ihm auf diesem Weg gute Besserung."

Startformationen:

Krakaudorf: Marco Spreitzer - Adrian Shatri, Christoph Kogler, Mario Josef Pirker - Manuel Macheiner, Dominik Eder (K), Tobias Georg Moser, Almedin Mulaosmanovic - Gergö Simon, David Hlebaina, Rafael Selman Shatri

Schöder: Benedikt Pistrich, Sebastian Pistrich, Lukas Staber, Kevin Prieling, Patrick Schweiger, Alex Schaffer, Lukas Maierhofer, Andreas Stolz, Gerald Klünsner (K), David Brenkusch, Sebastian Schweiger



Alpenstadion, 400 Zuseher, SR: Martin Lödl

© Robert Tafeit

Gebietsliga Mur: USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf – TUS Neuwirt Sparkasse Schöder, 6:0 (2:0)

95 Lukas Thanner 6:0

92 Matthias Tockner 5:0

78 David Hlebaina 4:0

48 Manuel Macheiner 3:0

41 Tobias Georg Moser 2:0

20 Rafael Selman Shatri 1:0