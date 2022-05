Derbysieg: St. Peter/Jbg. bringt die Spielberger zur Strecke

Details Sonntag, 29. Mai 2022 13:31

Mit 1:4 verlor TUS Spielberg am vergangenen Samstag deutlich gegen USV St. Peter/J. Auf dem Papier ging St. Peter/J. als Favorit ins Spiel gegen Spielberg – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte USV St.Peter ob Judenburg bei TUS RWS-Willibald Spielberg einen 3:1-Sieg eingefahren.

Markus Döltelmayer (St. Peter/Jbg) zeichnete in der 44. Minute für das 2:0 verantwortlich.

Die Hausherren haben alles unter Kontrolle

Beim Aufeinandertreffen des Dritten mit dem Achten kann sich der Gastgeber klar durchsetzen. In dieser Verfassung darf man St. Peter/Jbg. durchaus am vorletzten Spieltag in Weißkirchen etwas zutrauen. Anfangs stehen aber die Spielberger im Mittelpunkt des Geschehens. Bei einem Freistoßball kann sich Keeper Grillitsch auszeichnen und so das 0:1 verhindern. Mit Fortdauer der Begegnung ist es dann aber der Gastgeber, der sich formatfüllend ins Bild stellen kann. 32. Minute: Luca Reicher bringt die Leitgab-Truppe verdienterweise mit 1:0 in Führung. Dem aber nicht genug, in der 44. Minute kommt es noch zum 2:0. Markus Döltelmayer ist nach Reicher-Assist der Vollstrecker.

Die Spielberger Bemühungen bleiben unbelohnt

An der Spielcharakteristik sollte sich dann im zweiten Durchgang nichts Gravierendes mehr ändern. St. Peter/Jbg. führt die technisch klar bessere Klinge und versteht es auch das in etwas Zählbares umzumünzen. 54. Minute: Nach einem sehenswerten Sololauf ist es Martin Pojer der den Spielstand mit 3:0 in die Höhe schraubt. Damit steht es in Stein gemeißelt, dass die Spielberger an diesem Tag mit leeren Händen dastehen werden. Man bringt es einfach nicht zuwege die vorhandenen PS auch auf die Straße zu bringen. In der 80. Minute waren es dann nur mehr 10 Spieler beim Gastgeber, nachdem Maurer den Gelb/Roten Karton ausfasst. Die nummerische Überlegenheit nützen die Gäste dann aus. In der 86. Minute verkürzt Danijel Stanarevic auf 3:1. Der Schlusspunkt gehört aber wiederum den Peterern. Der Spielberger Schitter sieht Gelb-Rot (89.), St. Peter/Jbg. gelingt noch ein Treffer. Philip Luger trifft in der Nachspielzeit zum 4:1-Spielendstand.

Bilanzen: St. Peter hui - Spielberg: noch viel Luft nach oben

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich USV St.Peter ob Judenburg in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz.

TUS RWS-Willibald Spielberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität des Gasts unteres Mittelfeld. In der Verteidigung von TUS Spielberg stimmt es ganz und gar nicht: 62 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen.

Am nächsten Samstag reist USV St. Peter/J. zu FC Raika Weißkirchen, zeitgleich empfängt Spielberg Tus St.Peter am Kammersberg Juniors.

Startformationen:

St. Peter/J.: Maximilian Grillitsch - Stefan Pletschnig, Mathias Sattler, Manuel Philipp Stocker, Toni Alar (K) - Wolfgang Josef Bauer, Dalibor Tomic, Martin Matthias Pojer, Konstantin Grillitsch - Luca Reicher, Markus Döltelmayer

Spielberg: Julian Nickl, Samuel Tmava, Florian Herbst, Danijel Stanarevic, Bernd Uwe Horn, Nico Heinz Schitter, Toni Tomic, Francesco Nagy (K), Christian Wolfsberger, Petar Tomic, Christoph Papst



Sportplatz St. Peter/J., 100 Zuseher, SR. Samy Baghdady

