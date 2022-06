Im Alpenstadion steppt der Bär: Schafft Krakaudorf den ULNB-Wiederaufstieg?

Details Freitag, 03. Juni 2022 11:56

Showdown im Krakaudorfer Alpenstadion! Am Pfingstmontag, 6. Juni um 17:00 Uhr kommt es in der Gebietsliga Mur zur möglicherweise großen Meisterschafts-Entscheidung. Denn da greift der Tabellenführer USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf nach dem Meistertitel bzw. nach dem Wiederaufstieg in die Unterliga Nord B. Andererseits steht dem Gegenüber WSV "Setz di' nieder Stüberl" St. Lambrecht das Wasser bis zum Hals. Punkte müssen her, sonst droht das Durchrasseln in die 1. Klasse Mur/Mürz A:

Krakaudorf-Trainer Elvir Mulaosmanovic ist voll darauf ausgerichtet mit seiner Truppe den Meistertitel einzufahren.

In Krakaudorf ist alles auf Heimsieg ausgerichtet

Schon die ganze Woche zählt das Lokalderby zu den großen Gesprächs-Themen im Bezirk. So ist es Fakt, dass die Krakaudorfer mit einem Heimsieg den Aufstieg frühzeitig besiegeln können. Am letzten Spieltag ist man spielfrei, da könnte aber sowieso schon alles erledigt sein. Trainer Elvir Mulaosmanovic: "Wir im Verein brennen bereits alle auf diese mit Hochspannung erwartete Begegnung. Jetzt lassen wir uns die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Unsere treuen Fans werden uns nach vorne peitschen. Ich bin überzeugt davon, dass wir den Meistertitel eintüten werden. Alle Mann sind an Bord, jeder will dabei sein, wenn wir den Wiederaufstieg in die Unterliga Nord B sicherstellen können."

In St. Lambrecht spekuliert man mit einer Überraschung

Völlig anders stellt sich der Sachverhalt in St. Lambrecht da. Dem ehemaligen Ligaverein droht der Abstieg in die unterste Spielklasse. Trotzdem klammert man sich in St. Lambrecht an den letzten Strohhalm, sprich man hat es auf der Agenda stehen, bei den Krakaudorfern als Party-Crasher aufzutreten. Dazu Trainer Robert Klingsbichl: "Wenn wir es schaffen im Kollektiv aufzutreten traue ich es meiner Truppe zu für eine Überraschung sorgen zu können." Bei den Ligaportal-Expertentipps schmeisst der Gäste-Coach ein mutiges 2:2 hinein. Am letzten Spieltag geht es für die Lambrechter dann zuhause gegen St. Georgen/Jbg. Dann wird abgerechnet bzw. der Vergleich mit dem Konkurrenten Oberzeiring gezogen.

