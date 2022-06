Ungefährdeter Heimsieg: Stadl/Mur bringt die Gaaler klar zur Strecke

Details Dienstag, 07. Juni 2022 02:12

SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur kam am Montag gegen UFC Gaal zu einem klaren 4:0-Erfolg. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch SC Stadl/Mur wusste zu überraschen. Im Hinspiel war der Gastgeber mit 1:5 krachend untergegangen.

Viermal durfte sich der Tabellen-Neunte zuhause gegen den UFC Gaal über einen Torerfolg freuen.

Die Hausherren sind das klar federführende Team

Der SC Stadl/Mur beginnt das letzte Heimspiel wie von der Tarantel gestochen. Vom Start weg will es die Schuchnigg-Truppe wissen. Die Gaaler werden vehement in die Defensive gedrängt. Mit ihrem bewährten Spiel zuhause "hoch und weit" wird der Gegner entsprechend unter Druck gesetzt. Aber den Gästen gelingt es vorerst sich teuer zu verkaufen bzw. sich schadlos zu halten. Der auffälligste Stadler Spieler im ersten Abschnitt ist Bernhard Dröscher. Ihm gelingt es immer wieder das Spiel der Hausherren anzukurbeln. Kurz vor dem Halbzeitpfiff zappelt dann das Spielgerät erstmalig im Tornetz. 35. Minute: Ein weiter Ball wird von Keeper Holzer eigentlich schon entschärft, doch der Altmeister Herbert Dröscher zeigt seine Klasse, setzt nach, erobert sich den Ball, stolpert sogar noch drüber und schiebt dann trocken zum 1:0-Halbzeitstand ein.

Die Gaaler kassieren innerhalb von 5 Minuten drei Treffer

Am Spielcharakter sollte sich dann im zweiten Durchgang nichts Gravierendes ändern. Der Platzherr ist nach wie vor das dominante Team. Aber den Müller-Schützlingen gelingt es weiterhin so ziemlich alles wegzuverteidigen. Die Hausherren sind zwar klar spielüberlegen, aber das mit den prickelnden Torraumszenen hält sich vorerst alles sehr in Grenzen. Mit Fortdauer der Begegnung machen sich dann auch die Gaaler im Spiel nach vorne bemerkbar. Der Ausgleich liegt in der Luft. Aber wenn es darauf ankommt gelingt es den Stadlern eine Schippe draufzulegen. So kann man in der Schlussphase noch starke drei Treffer nachlegen. 81. Minute: Hartl mit einem Zuckerball und das nützt Gerald Dröscher eiskalt aus, nachdem er zuerst den Keeper anschießt, setzt er ideal nach und steckt im zweiten Anlauf zum 2:0 ein. In der 82. und 86. Minute sind es dann noch Paul Weilharter und Harald Hartl, die sich in die Schützenliste eintragen können - Spielendstand: 4:0.

Verbesserungsfähige Bilanzen

Stadl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur im unteren Mittelfeld des Tableaus.

UFC Gaal befindet sich mit 36 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Siege waren zuletzt rar gesät beim Gast. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück.

Für SC Stadl/Mur geht es schon am Samstag bei USV St.Peter ob Judenburg weiter. Für UFC Gaal geht es schon am Samstag weiter, wenn man FC Rot Weiss Knittelfeld empfängt.

Startformationen:

Stadl: Marcel Hermann Müller - Michael Hölzlsauer (K), Julian Michael Brachmaier - Johannes Autischer, Herbert Dröscher, Christian Dröscher, Harald Hartl, Gerald Dröscher, Bernhard Dröscher - Daniel Hugo Geissler, Paul Weilharter

Gaal: Michael Holzer - Christoph Kolland, Hannes Gruber, Matthias Hopf, Mathias Wieser, Lukas Wabnegger - Michael Steiner (K), Michael Grasser, Elias Sandtner, Alexander Kammersberger, Sebastian Schaffer -



Sportplatz Stadl/Mur, 100 ZUseher, SR: Michael Riedel

