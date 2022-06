Auswärtssieg: Schöder bleibt beim Vorletzten Oberzeiring erfolgreich

Details Sonntag, 12. Juni 2022 00:22

Der Gast siegte mit 5:3 gegen USV Oberzeiring und verabschiedete sich mit diesem Erfolg in die Saisonpause. TUS Schöder erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatte TUS Neuwirt Sparkasse Schöder die Oberhand behalten und einen 5:1-Erfolg davongetragen.

Schöder ist das klar überlegene Team

In der zwölften Minute ging TUS Schöder in Führung. In der 30. Minute erhöhte Sebastian Pistrich auf 2:0 für TUS Neuwirt Sparkasse Schöder. Mit dem 3:0 durch Andreas Stolz schien die Partie bereits in der 37. Minute mit TUS Schöder einen sicheren Sieger zu haben. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Kevin Prieling mit dem 4:0 für TUS Neuwirt Sparkasse Schöder zur Stelle (41.).

Oberzeiring betreibt Resultatskosmetik

TUS Schöder hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Fabian Dorfer legte in der 46. Minute zum 5:0 für TUS Neuwirt Sparkasse Schöder nach. Markus Kainer traf zum 1:5 zugunsten von Oberzeiring (64.). Wenig später behauptete sich USV Tauernwind Oberzeiring gegen die Hintermannschaft von TUS Schöder. Neuer Spielstand: 2:5 (73.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug TUS Neuwirt Sparkasse Schöder USV Oberzeiring 5:3.

Die Bilanzen sind verbesserungsfähig

Mit 100 Gegentreffern stellte Oberzeiring die schlechteste Defensive der Liga. Dieses Mal entkam USV Tauernwind Oberzeiring nur knapp dem sicheren Abstieg. Nach 24 Spielen steht der Gastgeber auf Platz zwölf. Die Offensive von USV Oberzeiring überzeugte in dieser Saison überhaupt nicht. Mit nur 39 Treffern ist die Angriffsleistung noch verbesserungswürdig. Meistens verließ Oberzeiring den Platz als Verlierer, insgesamt 19-mal, demgegenüber stehen zum Saisonabschluss nur drei Siege und zwei Unentschieden. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird USV Tauernwind Oberzeiring alles andere als zufrieden sein. Drei Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert TUS Schöder im unteren Mittelfeld des Tableaus.

Startformationen:

Oberzeiring: Marco Spiegel, Bernd Steiner, Joachim Kobald, Ing. Walter Freithofnig, Markus Kainer, Dominik Wiesnegger, Michael Kainer (K), Markus Koller, David Steiner, Julian Pirker, Tobias Köck

Schöder: Benedikt Pistrich, Sebastian Pistrich, Lukas Staber, Fabian Dorfer, Elias-Noel Schweiger, Kevin Prieling, Patrick Schweiger, Lukas Maierhofer, Andreas Stolz, Gerald Klünsner (K), Sebastian Schweiger



Habering-Sportplatz, 150 Zuseher, SR: Rene Feldbaumer

© Robert Tafeit

Gebietsliga Mur: USV Tauernwind Oberzeiring – TUS Neuwirt Sparkasse Schöder, 3:5 (0:4)

80 Marc Rieger 3:5

73 Tobias Koeck 2:5

64 Markus Kainer 1:5

46 Fabian Dorfer 0:5

41 Kevin Prieling 0:4

37 Andreas Stolz 0:3

30 Sebastian Pistrich 0:2

12 Gerald Kluensner 0:1