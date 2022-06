FOTO-COLLAGE: Krakaudorf ist Meister - ein Ort im Freudentaumel

Details Donnerstag, 16. Juni 2022 04:30

Der USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf wurde zuletzt Meister in der Gebietsliga Mur. Das löste in der 600-Seelen-Ortschaft, ein Dorf gelegen in den Schladminger Alpen, einen regelrechten Freudentaumel aus. Nun freut man sich beim Unterliga-Aufsteiger unter anderen schon auf die Derbys gegen Oberwölz, Neumarkt und Unzmarkt. Vor allem die Art und Weise wie man den Titel einfahren konnte imponierte. Mit einer Tordifferenz von 91:34 und mit 55 Punkten aus 24 Spielen konnte man bereits eine Runde vor Saisonende für klare Fronten sorgen. Mit einem klaren 6:0-Heimsieg gegen den Nachzügler St. Lambrecht konnten die "Yankees" letztlich den ganz großen Coup landen. Man hat beim Verein keine Mühen gescheut und eine "Foto-Collage" von diesem Ereignis erstellt. Ligaportal.at präsentiert einen Zusammenschnitt dieses tollen Werkes.

Fotocredit: USV Krakaudorf

© Robert Tafeit