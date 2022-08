Punkteteilung: Aufsteiger Seckau knöpft St. Peter/J. einen Punkt ab

Details Samstag, 20. August 2022 15:30

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen USV PL Soundpark Seckau und USV St.Peter ob Judenburg 2:2.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Das 1:0 von USV Seckau bejubelte Marcel Gollner (7.Elfmeter). USV St. Peter/J. war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Wobei Chancen waren vorhanden, Döltelmayer und und Bauer konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Seckau verteidigte tapfer und brachte diesen knappen Vorsprung in die Halbzeitpause.

Den Gästen gelingt zweimal der Ausgleich

In der 62. Minute brachten die Gäste den Ball im Netz von Seckau zum Ausgleich unter. Markus Döltelmayer traf dabei sehenswert mit einem Freistoßball. USV PL Soundpark Seckau brachte den Ball zum 2:1 über die Linie (74.). Lukas Höbenreich war der Torschütze. Die passende Antwort hatte Manuel Philipp Stocker parat, als er in der 79. Minute zum erneuten Ausgleich traf. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich USV Seckau und St. Peter/J. mit einem Unentschieden.

Bei Seckau präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (8). Das Heimteam bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz fünf. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von USV PL Soundpark Seckau bei.

Ein Punkt reichte USV St.Peter ob Judenburg, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun einem Punkt steht USV St. Peter/J. auf Platz neun. Drei Spiele und noch kein Sieg: St. Peter/J. wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Startformationen:

Seckau: Christian Rainer - Wolfgang Kaplaner, Robert Hepflinger, Patrick Resch, Marcel Gollner, Bernd Siegl, Lukas Höbenreich (K) - Manuel Steiner, Andreas Steinberger, Lukas Herk - Robert Andraschko

St. Peter/J.: Maximilian Grillitsch - Manuel Roland Reif, Mathias Sattler, Toni Alar (K) - Wolfgang Josef Bauer, Luca Doupona, Dalibor Tomic, Manuel Philipp Stocker - Markus Döltelmayer, Philip Luger, Julian Pirker



Sportplatz Seckau, 100 Zuseher, SR: Patrick Strini

by: Roo

Gebietsliga Mur: USV PL Soundpark Seckau – USV St.Peter ob Judenburg, 2:2 (1:0)

79 Manuel Philipp Stocker 2:2

74 Lukas Hoebenreich 2:1

62 Markus Doeltelmayer 1:1

7 Marcel Gollner 1:0