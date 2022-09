Doppelpack von Andraschko ebnet den Weg für Sekau!

Details Sonntag, 04. September 2022 10:19

Nichts zu holen gab es für FC Rot Weiss Knittelfeld bei USV PL Soundpark Seckau. Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich USV Seckau die Nase vorn und 100 heimische Fans durften jubeln.

Patrick Kogler war es, der in der 20. Minute das Spielgerät im Tor von FC Knittelfeld unterbrachte. Robert Andraschko erhöhte für Seckau auf 2:0 (26.). Bujar Haziraj nutzte die Chance für Knittelfeld und beförderte in der 32. Minute das Leder zum 1:2 ins Netz. Zur Pause wusste USV PL Soundpark Seckau eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Mit dem 3:1 sicherte Andraschko USV Seckau nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (52.).

Knittelfeld hatte bisher noch keine gute Torchance Leiti_27, Ticker-Reporter

Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter siegte Seckau gegen FC Rot Weiss Knittelfeld.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte USV PL Soundpark Seckau im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Offensiv sticht USV Seckau in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an zwölf geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Seckau ist seit drei Spielen unbezwungen.

FC Knittelfeld findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang sieben. Die Gäste verlieren weiter an Boden und bleiben auch im dritten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft USV PL Soundpark Seckau auf die Reserve von FC Judenburg, Knittelfeld spielt am selben Tag gegen SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur.

Gebietsliga Mur: USV PL Soundpark Seckau – FC Rot Weiss Knittelfeld, 3:1 (2:1)

52 Robert Andraschko 3:1

32 Bujar Haziraj 2:1

26 Robert Andraschko 2:0

20 Patrick Kogler 1:0