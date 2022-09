Weiter unbesiegt: Schöder hat nun auch St. Georgen/J. auf der Abschussliste

Details Sonntag, 11. September 2022 08:52

TUS Schöder und USC St. Georgen/J. boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2.

Kapitän Marco Kollenz & St.Georgen/Jbg. mussten eine Niederlage hinnehmen

Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Stefan Mitterhuber traf vor 100 Zuschauern nach fünf Minuten zur Führung für St. Georgen/J. Lange währte die Freude des Gasts nicht, denn schon in der zehnten Minute schoss Raphael Miedl-Rissner den Ausgleichstreffer für TUS Neuwirt Sparkasse Schöder. Vor dem Seitenwechsel sorgte Markus Reichsthaler mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für TUS Schöder. Zur Pause wusste USC St. Georgen ob Judenburg eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Alex Schaffer bereits wenig später besorgte (49.). Miedl-Rissner schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (51.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:2 zugunsten von TUS Neuwirt Sparkasse Schöder.

Das Heimteam ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet drei Siege und zwei Unentschieden.

Bei USC St. Georgen/J. präsentierte sich die Abwehr angesichts 17 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (19). Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von St. Georgen/J. bei.

Mit diesem Sieg zog TUS Schöder an USC St. Georgen ob Judenburg vorbei auf Platz drei. USC St. Georgen/J. fiel auf die siebte Tabellenposition. Mit insgesamt elf Zählern befindet sich TUS Neuwirt Sparkasse Schöder voll in der Spur. Die Formkurve von St. Georgen/J. dagegen zeigt nach unten.

TUS Schöder tritt am kommenden Samstag bei USV St.Peter ob Judenburg an, USC St. Georgen ob Judenburg empfängt am selben Tag FC Rot Weiss Knittelfeld.

Startformationen:

Schöder: Benedikt Pistrich, Sebastian Pistrich, Kevin Prieling, Raphael Miedl-Rissner, Alex Schaffer, Manuel Kainer, Andreas Stolz, Tobias Stolz, Gerald Klünsner (K), Christian Dorfer, Benedikt Berner

St. Georgen/J.: Luca Emilio Johann Steiner, Clemens Benedict Perchtold, Durak Kavaja, Patrick Hammer, Arber Bytyci, Marco Kollenz (K), Alen Latic, Markus Reichsthaler, Stefan Mitterhuber, Luka Marinac, Fabian Franz Reif



Sportplatz Schöder, 100 Zuseher, SR: Peter Pirosko

