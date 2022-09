Siegestreffer in der 94. Minute: Aufsteiger Judenburg II stutzt St. Georgen/J.

Details Samstag, 24. September 2022 18:15

Die Zweitvertretung von FC Judenburg und USC St. Georgen ob Judenburg lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Marco Kollenz & Kollegen mussten in Judenburg eine unglückliche Niederlage hinnehmen.

Ein Kampf auf Biegen und Brechen

Für das erste Tor sorgte Samuel Delija. In der 15. Minute traf der Spieler von Judenburg II ins Schwarze. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Jwan Mirzo zum 2:0 zugunsten des Gastgebers (45.). Mit der Führung für FC Judenburg II ging es in die Kabine. Markus Reichsthaler schlug doppelt zu und glich damit für USC St. Georgen/J. aus (70./72.). Als sich manch einer bereits mit dem Unentschieden abgefunden hatte, schlug der Moment von Delija. In der Nachspielzeit war Delija zur Stelle und markierte den Führungstreffer für Judenburg II (94.). Am Ende verbuchte FC Judenburg II gegen St. Georgen/J. einen Sieg.

Judenburg II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte FC Judenburg II im Klassement nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Die formschwache Abwehr, die bis dato 22 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Judenburg II in dieser Saison. Nach fünf sieglosen Spielen ist FC Judenburg II wieder in der Erfolgsspur.

Bei USC St. Georgen ob Judenburg präsentierte sich die Abwehr angesichts 23 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (27). Mit elf Zählern aus acht Spielen steht der Gast momentan im Mittelfeld der Tabelle. USC St. Georgen/J. überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat St. Georgen/J. momentan auf dem Konto.

Am nächsten Samstag reist FC Judenburg II zu USV St.Peter ob Judenburg, zeitgleich empfängt USC St. Georgen ob Judenburg SV "DIEARENA" Fohnsdorf.

Startformationen:

Judenburg: Kilian Trub, Rrezart Halili, Thomas Hinteregger, Samuel Delija, Jonas Lang (K), Jan Mirzo, Sebastian Trub, Jwan Mirzo, Isak Halili, Daniel Mayer, Julian Pörtschacher

St. Georgen/J.: Christian Egger, Clemens Benedict Perchtold, Durak Kavaja, Patrick Hammer, Arber Bytyci, Markus Göttfried (K), Marco Kollenz, Alen Latic, Markus Reichsthaler, Dominik Wieser, Luka Marinac



Stadion Judenburg, 120 Zuseher, SR: August Schönwetter

by: Roo

Gebietsliga Mur: FC Judenburg II – USC St. Georgen ob Judenburg, 3:2 (2:0)

94 Samuel Delija 3:2

72 Markus Reichsthaler 2:2

70 Markus Reichsthaler 2:1

45 Jan Mirzo 2:0

15 Samuel Delija 1:0