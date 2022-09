Die Unaufhaltsamen: Aufsteiger Seckau prescht auch über Scheifling hinweg

Details Sonntag, 25. September 2022 12:57

Mit 0:2 verlor SV Scheifling/St. Lorenzen am vergangenen Samstag zu Hause gegen USV PL Soundpark Seckau. Pflichtgemäß strich USV Seckau gegen SV Scheifling drei Zähler ein.

Seckau lacht bereits von der zweiten Tabellenposition

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. In der 46. Minute traf Seckau zum ersten Mal ins Schwarze. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Patrick Kogler für einen Treffer sorgte (92.). Zum Schluss feierte USV PL Soundpark Seckau einen dreifachen Punktgewinn gegen Scheifling.

SV Scheifling/St. Lorenzen findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. In dieser Saison sammelte SV Scheifling/St. Lorenzen bisher zwei Siege und kassierte sechs Niederlagen. SV Scheifling taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich USV Seckau in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe der Gäste lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 20 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die bisherige Spielzeit von Seckau ist weiter von Erfolg gekrönt. USV PL Soundpark Seckau verbuchte insgesamt fünf Siege und zwei Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte USV Seckau seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Am kommenden Sonntag tritt Scheifling bei SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur an, während Seckau einen Tag zuvor Tus St.Peter am Kammersberg Juniors empfängt.

Startformationen:

Scheifling/St. Lor.: Patric Thomas Kreuzer - Simon Fussi, Julian Gruber, Wolfgang Langmaier - Markus Wagner, Manuel Hansmann (K), Sebastian Stütz, Marcel Krenold - Roland Gottfried Reif, Markus Panzer, Rene Koller

USV PL SOUNDPARK SECKAU: Christian Rainer - Patrick Resch, Marcel Gollner, Lukas Höbenreich (K), Lukas Herk - Manuel Steiner, Ilir Tahiri, Andreas Steinberger, Patrick Kogler - Robert Andraschko, Thomas Hübler



Sportplatz Scheifling, 150 Zuseher, SR: Marcel Rößler

Fotocredit: USV Seckau

by: Roo

