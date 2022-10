Voll auf Kurs: Aufsteiger Seckau montiert auch die St. Peter/K. Juniors ab

Details Samstag, 01. Oktober 2022 17:18

Mit USV PL Soundpark Seckau und Tus St.Peter am Kammersberg Juniors trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die Gäste schien USV Seckau aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Auf dem Papier ging Seckau als Favorit ins Spiel gegen Tus St.Peter/K. Juniors – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Seckau agiert druckvoll nach vorne

USV PL Soundpark Seckau ging vor 142 Zuschauern in Führung. Marcel Gollner war es, der in der sechsten Minute zur Stelle war. Patrick Kogler erhöhte für die Heimmannschaft auf 2:0 (39.). Mit der Führung für den Ligaprimus ging es in die Kabine. Andreas Steinberger brachte USV Seckau in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (53.). Letztlich fuhr Seckau einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

USV PL Soundpark Seckau konnte sich gegen St.Peter/K. Juniors auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Mit 23 geschossenen Toren gehört USV Seckau offensiv zur Crème de la Crème der Gebietsliga Mur. Die Saison von Seckau verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sechs Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte USV PL Soundpark Seckau seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her.

Trotz der Niederlage belegt Tus St.Peter am Kammersberg Juniors weiterhin den vierten Tabellenplatz. Fünf Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Tus St.Peter/K. Juniors. Die Situation bei St.Peter/K. Juniors bleibt angespannt. Gegen USV Seckau kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Am kommenden Sonntag tritt Seckau bei TUS RWS-Willibald Spielberg an, während Tus St.Peter am Kammersberg Juniors einen Tag zuvor SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur empfängt.

Startformationen:

USV PL SOUNDPARK SECKAU: Christian Rainer - Wolfgang Kaplaner, Patrick Resch, Marcel Gollner, Bernd Siegl, Lukas Höbenreich (K), Lukas Herk - Manuel Steiner, Johannes Grössing, Andreas Steinberger, Patrick Kogler -

Tus St.Peter am Kammersberg Juniors II: Manuel Plank, Mika Brunner, Lorenz Stocker, Patrick Feichtner, Michael Siebenhofer (K), Simon Karner, Markus Künstner, Lorenz Stock, Nicolas Stocker, Patrick Leitner, Daniel Berger



Sportplatz Seckau, 100 Zuseher, SR: Kevin Walzl

Fotocredit: USV Seckau

by: Roo

