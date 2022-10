FC Rot Weiss Knittelfeld packt beim UFC Gaal die Geige aus

Details Montag, 10. Oktober 2022 23:13

Mit 0:3 verlor UFC Gaal am vergangenen Sonntag deutlich gegen FC Knittelfeld. Knittelfeld ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen UFC Gaal einen klaren Erfolg.

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. FC Rot Weiss Knittelfeld brach den Bann in der 63. Minute und markierte die Führung. In der 68. Minute brachte Marius Bud das Netz für die Gäste zum Zappeln. Daniel Kaltenegger stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:0 für FC Knittelfeld her (87.). Am Schluss siegte Knittelfeld gegen UFC Gaal.

Ich weiss nicht was schlechter ist, das Spiel oder der Schiri Gruaba H, Ticker-Reporter

Mit nur zehn Treffern stellt UFC Gaal den harmlosesten Angriff der Gebietsliga Mur. Die Gastgeber kassieren weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Zuletzt war bei UFC Gaal der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

FC Rot Weiss Knittelfeld verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und fünf Niederlagen.

FC Knittelfeld setzte sich mit diesem Sieg von UFC Gaal ab und belegt nun mit 13 Punkten den achten Rang, während UFC Gaal weiterhin acht Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Samstag reist UFC Gaal zu USV PL Soundpark Seckau, zeitgleich empfängt Knittelfeld die Zweitvertretung von FC Judenburg.

Gebietsliga Mur: UFC Gaal – FC Rot Weiss Knittelfeld, 0:3 (0:0)

87 Daniel Kaltenegger 0:3

68 Marius Bud 0:2

63 Thomas Koeck 0:1