Mittelfeldplatz gepachtet: St. Peter/J. mit entspannter Rückrunden-Aussicht

Details Mittwoch, 14. Dezember 2022 14:51

Beim USV St. Peter/Judenburg war es in der Vergangenheit der Fall, dass man permanent zwischen der Unterliga Nord B und der Gebietsliga Mur hin und her pendelte. 2007/08 und 2008/2009 machte man mit der ULNB Bekanntschaft. Nach nur zwei Jahren heißt es wieder Abschied nehmen bzw. verweilt man die nächsten 6 Spielsaisonen in der GLMU. Das ganze Szenario sollte sich dann nachfolgend wiederholen. Nach den 3 Jahren in der Unterliga Nord B ist man aktuell gerade dabei die 5. Saison in der Gebietsliga Mur zu absolvieren. Wonach sich die Frage aufdrängt, wann sich St. Peter/Jbg. wiederum um eine Klasse verbessern kann. Der Sportliche Leiter Thomas Santner steht Ligaportal.at Rede und Antwort:

Nachwuchstalent Max Grillitsch war desöfteren der Turm in der Schlacht im Tor von St. Peter/Jbg.

Ligaportal: Wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach der mäßige Hinrunde?

Sportlicher Leiter Thomas Santner: "Die Stimmung in der Mannschaft ist hervorragend. Gilt es doch mit dem 6. Tabellenplatz soweit vollauf zufrieden zu sein. Vor allem auch deshalb weil wir im Sommer einige vielversprechende Nachwuchs-Kicker eingebaut haben. Einer davon ist der 17-jährige Maximilian Grillitsch, der zwischen den Torpfosten eine ganz beachtliche Performance abrufen konnte. Wenn es jetzt noch gelingt diese Leistungen konstant abzurufen, bin ich guter Dinge, dass wir in der Liga noch eine Rolle spielen können."

Wie werdet Ihr die Wintervorbereitung anlegen?

"Das Training mit Coach Andreas Leitgab beginnt Ende Jänner. Dabei stehen dann am Kunstrasen Judenburg/Zeltweg 6 Testspiele am Programm. Zurzeit halten sich die Burschen mit Hallentraining fit. Trainingslager ist soweit keines geplant."

Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

"An der Kaderkonstellation wird sich aller Voraussicht nach nichts ändern. Wir verfügen über einen 19-Mann-Kader, der mit Sicherheit konkurrenzfähig ist."

Was muss im Frühjahr verbessert werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

"In erster Linie geht es darum, dass wir die Durchschlagskraft in der Offensive verbessern. 16 Tore in 11 Partien entspricht nicht wirklich unseren Vorstellungen. In der Defensive gilt es weiter kompakt aufzutreten. 14 Tore, damit zählen wir zu den Teams mit den wenigsten Gegentreffern."

Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorne haben?

"Zu den heißen Titelaktien sind Spielberg und St. Georgen/J. zu zählen. Den Seckauern würde ich Außenseiterchancen bescheinigen."

Welche Teams haben Sie besonders überrascht bzw. wer blieb hinter den Erwartungen?

"Die für mich größte Überraschung war der Aufsteiger USV Seckau. Da war es wahrlich nicht zu erwarten, dass man so weit vorne in der Tabelle zu finden ist. Hinter den Erwartungen sind ganz klar die beiden Nachzügler Gaal und Scheifling geblieben."

Welchen Tabellenplatz haben Sie für Ihre Mannschaft ins Auge gefasst?

"Unser Vorhaben ist es im Endeffekt einen Platz zwischen 3 und 5 zu belegen. Ich denke das ist eine Zielsetzung die durchaus realistisch erscheint."

Verfolgen bzw. haben Sie die Weltmeisterschaft verfolgt? Wie fällt die Analyse aus?

"Ich habe gut die Hälfte der WM mitverfolgt. Das Turnier lebt von Resultaten mit denen nicht gerechnet werden konnte. Was gleichbedeutend damit ist, dass die sogenannten Kleinen ordentlich aufgeholt haben bzw. wurden die Hausaufgaben hervorragend gemacht. Ich rechne damit, und weil ich es Lionel Messe echt vergönne, dass zu guter Letzt Argentinien den WM-Pokal in die Höhe stemmen wird."

Fotocredit: USV St. Peter/Jbg.

by: Roo