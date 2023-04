Schlag ins Kontor von USV St. Peter/J.

Details Montag, 03. April 2023 21:07

St. Peter/J. und Tus St.Peter/K. Juniors boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Schon im Hinspiel hatte St.Peter/K. Juniors die Oberhand behalten und einen 2:1-Erfolg davongetragen.

Julian Pirker brachte USV St.Peter ob Judenburg nach 27 Minuten die 1:0-Führung. Martin Matthias Pojer versenkte die Kugel zum 2:0 (39.). Die Hintermannschaft von Tus St.Peter am Kammersberg Juniors ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Eigentor in der 52. Minute: Pechvogel Manuel Roland Reif beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit dem Gast den 1:2-Anschluss. In der 69. Minute gelang Tus St.Peter/K. Juniors, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Christian Kreis. USV St. Peter/J. kam nicht mehr ins Spiel zurück, Lorenz Stock brachte St.Peter/K. Juniors sogar in Führung (79.). Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab St. Peter/J. die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.

Das Heimteam führt mit 16 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. USV St.Peter ob Judenburg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Trotz des Sieges fiel Tus St.Peter am Kammersberg Juniors in der Tabelle auf Platz sechs. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Tus St.Peter/K. Juniors auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Vier Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat USV St. Peter/J. derzeit auf dem Konto. Sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat St.Peter/K. Juniors momentan auf dem Konto.

Für die Mannschaften steht nun erst einmal eine Pause an, bevor St. Peter/J. am 10.04.2023 auf TUS RWS-Willibald Spielberg trifft und Tus St.Peter am Kammersberg Juniors gegen TUS Neuwirt Sparkasse Schöder spielt.

Gebietsliga Mur: USV St.Peter ob Judenburg – Tus St.Peter am Kammersberg Juniors, 2:3 (2:0)

79 Lorenz Stock 2:3

69 Christian Kreis 2:2

52 Eigentor durch Manuel Roland Reif 2:1

39 Martin Matthias Pojer 2:0

27 Julian Pirker 1:0

Aufstellungen:

USV St.Peter ob Judenburg: Maximilian Grillitsch - Stefan Pletschnig, Mathias Sattler, Toni Alar (K) - Wolfgang Josef Bauer, Michael Kampl, Martin Matthias Pojer, Manuel Philipp Stocker, Konstantin Grillitsch - Philip Luger, Julian Pirker

Ersatzspieler: Manuel Roland Reif, Luca Doupona, Markus Döltelmayer, Dalibor Tomic, Christoph Hartleb, Roman Maurer

Tus St.Peter am Kammersberg Juniors II: Raphael Rieser, Colin Brunner, Manuel Sigl, Simon Karner, Franz-Josef Hansmann, Patrick Feichtner, Michael Siebenhofer (K), Lorenz Stock, Mika Brunner, Johannes Stocker, Nico Gänser

by ReD



Ersatzspieler: Lukas Mlinar, Michael Kreis, Christian Kreis, Dominik Siebenhofer, Lorenz Stocker, Julian Schmiedhofer

