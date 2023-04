Fohnsdorfs Haslinger schießt Judenburg II im Alleingang ab

Details Sonntag, 09. April 2023 23:00

SV Fohnsdorf kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Das Heimteam ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen die Reserve von Judenburg einen klaren Erfolg. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. FC Judenburg II hatte mit 5:2 gewonnen.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In Topform präsentierte sich Helmut Haslinger, der einen lupenreinen Hattrick markierte (50./55./72.) und Judenburg II einen schweren Schlag versetzte. Fohnsdorf baute die Führung aus, indem der Stürmer zwei Treffer nachlegte (76./81.). Den Vorsprung von SV "DIEARENA" Fohnsdorf ließ Tomi Kirschner in der 84. Minute anwachsen. Am Ende kam SV Fohnsdorf gegen FC Judenburg II zu einem verdienten Sieg.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich SV "DIEARENA" Fohnsdorf beim Sieg gegen Judenburg II verlassen, und auch tabellarisch sieht es für Fohnsdorf weiter verheißungsvoll aus. Offensiv sticht SV Fohnsdorf in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 28 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die bisherige Spielzeit von Fohnsdorf ist weiter von Erfolg gekrönt. SV "DIEARENA" Fohnsdorf verbuchte insgesamt sieben Siege und ein Remis und musste erst fünf Niederlagen hinnehmen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Fohnsdorf deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist SV Fohnsdorf in diesem Ranking auf.

FC Judenburg II befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen SV "DIEARENA" Fohnsdorf weiter im Abstiegssog. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Judenburg II im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 33 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Gebietsliga Mur. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur drei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten der Gäste alles andere als positiv. Zuletzt war bei FC Judenburg II der Wurm drin. In den letzten fünf Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Nach der klaren Niederlage gegen SV Fohnsdorf ist Judenburg II weiter das defensivschwächste Team der Gebietsliga Mur.

Am kommenden Samstag tritt Fohnsdorf bei UFC Gaal an, während FC Judenburg II einen Tag später SV Scheifling/St. Lorenzen empfängt.

Gebietsliga Mur: SV "DIEARENA" Fohnsdorf – FC Judenburg II, 6:0 (0:0)

84 Tomi Kirschner 6:0

81 Helmut Haslinger 5:0

76 Helmut Haslinger 4:0

72 Helmut Haslinger 3:0

55 Helmut Haslinger 2:0

50 Helmut Haslinger 1:0

