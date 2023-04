USC St. Georgen/J. deklassiert SC Stadl/Mur

Details Montag, 17. April 2023 19:59

USC St. Georgen/J. kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:0-Erfolg davon. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USC St. Georgen ob Judenburg heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel wurde SC Stadl/Mur mit 1:6 abgeschossen.

Marco Kollenz brachte St. Georgen/J. in der 24. Spielminute in Führung. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte das Heimteam auf 2:0 (37.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Stefan Mitterhuber das 3:0 nach (42.). USC St. Georgen ob Judenburg dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Elmir Sadikovic (49.), Mitterhuber (69.) und Luka Marinac (81.) ließen im weiteren Verlauf keine Zweifel am Sieg von USC St. Georgen/J. aufkommen. Dominik Wieser (83.) und Markus Reichsthaler (89.) brachten St. Georgen/J. mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem USC St. Georgen ob Judenburg bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Bei USC St. Georgen/J. präsentierte sich die Abwehr angesichts 30 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (50). Der Sieg über Stadl, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt St. Georgen/J. von Höherem träumen. USC St. Georgen ob Judenburg verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen. USC St. Georgen/J. befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

41 Tore kassierte SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Gebietsliga Mur. Die Gäste holten auswärts bisher nur fünf Zähler. Die Abstiegssorgen von SC Stadl/Mur sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Offensive von Stadl strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur bis jetzt erst 18 Treffer erzielte. Drei Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat SC Stadl/Mur derzeit auf dem Konto. Vor vier Spielen bejubelte Stadl zuletzt einen Sieg.

Vor heimischem Publikum trifft St. Georgen/J. am nächsten Samstag auf UFC Gaal, während SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur am selben Tag USV St.Peter ob Judenburg in Empfang nimmt.

Gebietsliga Mur: USC St. Georgen ob Judenburg – SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur, 8:0 (3:0)

89 Markus Reichsthaler 8:0

83 Dominik Wieser 7:0

81 Luka Marinac 6:0

69 Stefan Mitterhuber 5:0

49 Elmir Sadikovic 4:0

42 Stefan Mitterhuber 3:0

37 Markus Goettfried 2:0

24 Marco Kollenz 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei