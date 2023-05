Mega-Überraschung! Stadl schießt Fohnsdorf aus dem Stadion

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 19:03

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich SC Stadl/Mur und SV Fohnsdorf mit dem Endstand von 7:0. Damit lieferten die Stadler eine Überraschung, immerhin geht es für die Gastgeber noch um den direkten Klassenerhalt, während Fohnsdorf noch um den Platz an der Sonne spielt. Erstere sollten den Klassenerhalt mit dem Kantersieg nun endgültig in der Tasche haben, während Fohnsdorf mit der Niederlage im Titelkampf einen herben und wohl entscheidenden Rückschlag erleidet. Fohnsdorf war im Hinspiel gegen SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 5:0-Sieg eingefahren.

SV "DIEARENA" Fohnsdorf geriet schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Harald Hartl das schnelle 1:0 für SC Stadl/Mur erzielte - der Goalie der Fohnsdorfer hat hier nicht sonderlich glücklich ausgesehen. Mit der Führung im Rücken wollen die Stadler nachlegen. In der 25. Minute überwand Stadl die Abwehr von SV Fohnsdorf und beförderte das Leder ins gegnerische Netz - schöner Kopfball nach einem Freistoß. Der dritte Streich von SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur war Florian Edlinger vorbehalten (27.) - wieder ein bitterer Fehler des Schlussmannes. Paul Weilharter (35.) und Hartl (40.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung des Heimteams. Die Partie war für Fohnsdorf bereits zur Pause gelaufen. Ausdruck der gegnerischen Dominanz war ein schier unüberwindbarer Rückstand.

Im zweiten Durchgang schalten die Stadler etwas zurück und das Spiel ist etwas offener. Hartl (84.) und Weilharter (84.) brachten SC Stadl/Mur mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Mit dem Spielende fuhr SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für SV "DIEARENA" Fohnsdorf klar, dass gegen Stadl heute kein Kraut gewachsen war.

SC Stadl/Mur muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Klassement machte Stadl einen Satz und rangiert nun auf dem siebten Platz. SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur verbuchte insgesamt sechs Siege, fünf Remis und acht Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über SV Fohnsdorf ist SC Stadl/Mur weiter im Aufwind.

Bei Fohnsdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 40 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (41). Die Gäste haben auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Zehn Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat SV "DIEARENA" Fohnsdorf derzeit auf dem Konto. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Fohnsdorf deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist SV Fohnsdorf in diesem Ranking auf.

Während Stadl am nächsten Freitag (18:30 Uhr) bei SV Scheifling/St. Lorenzen gastiert, steht für SV "DIEARENA" Fohnsdorf einen Tag später vor heimischer Kulisse der Schlagabtausch mit USC St. Georgen ob Judenburg auf der Agenda.

Gebietsliga Mur: SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur – SV "DIEARENA" Fohnsdorf, 7:0 (5:0)

84 Paul Weilharter 7:0

84 Harald Hartl 6:0

40 Harald Hartl 5:0

35 Paul Weilharter 4:0

27 Florian Edlinger 3:0

25 Gerald Droescher 2:0

6 Harald Hartl 1:0

