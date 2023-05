Erfolgsserie von Spielberg setzt sich gegen St.Peter/K. Juniors fort

Details Montag, 22. Mai 2023 10:53

TUS Spielberg errang am Samstag einen 2:0-Sieg über Tus St.Peter/K. Juniors. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Spielberg enttäuschte die Erwartungen nicht. Im Hinspiel hatte der Tabellenführer nach 90 Minuten beim 1:0 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Doppelschlag für Spielberg

Die Spielberger finden gleich gut ins Match. Das 1:0 des Heimteams stellte Christian Wolfsberger sicher (15.). Petar Tomic erhöhte den Vorsprung von TUS RWS-Willibald Spielberg nach 21 Minuten auf 2:0. Damit ist der Doppelschlag perfekt. Erst zum Ende der ersten Halbzeit hin haben auch die Gäste eine gute Gelegenheit, doch der Goalie ist auf seinem Posten. Den Grundstein für den Sieg über St.Peter/K. Juniors legte TUS Spielberg somit bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis. Auch wenn die Gäste im zweiten Durchgang die eine oder andere Halbchance vorfinden.

Offensivstarke Spielberger

Mit 54 geschossenen Toren gehört Spielberg offensiv zur Crème de la Crème der Gebietsliga Mur. TUS RWS-Willibald Spielberg verbuchte insgesamt 13 Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. TUS Spielberg scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Trotz der Niederlage belegt Tus St.Peter am Kammersberg Juniors weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Neun Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Gewinnen hatte bei Tus St.Peter/K. Juniors zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

Spielberg tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei UFC Gaal an. Einen Tag später empfängt St.Peter/K. Juniors USV PL Soundpark Seckau.

Stimme zum Spiel:

Josef Krawagna (Obmann Spielberg): "Die Mannschaft will - das hatte sich in der ersten Halbzeit so gezeigt, dass wir 45 Minuten auf ein Tor spielten und 5:1 oder mehr führen hätten können! Zweite Halbzeit gab es Verwaltung in professioneller Art!"

Gebietsliga Mur: TUS RWS-Willibald Spielberg – Tus St.Peter am Kammersberg Juniors, 2:0 (2:0)

21 Petar Tomic 2:0

15 Christian Wolfsberger 1:0

