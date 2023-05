Niederlage in letzter Minute: Scheifling verliert in Seckau

Details Montag, 22. Mai 2023 10:54

Am Samstag trafen USV Seckau und SV Scheifling aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 2:1 für sich. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel bei Scheifling hatte Seckau schlussendlich mit 2:0 gewonnen.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. David Marcel Panzer brach für SV Scheifling/St. Lorenzen den Bann und markierte in der 63. Minute die Führung. Roman Gritschnig war es, der in der 78. Minute das Spielgerät im Gehäuse von SV Scheifling unterbrachte. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Scheifling den entscheidenden Führungstreffer erzielte (91.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug SV Scheifling/St. Lorenzen USV PL Soundpark Seckau 2:1.

Trotz der Schlappe behält USV Seckau den fünften Tabellenplatz bei. Das Heimteam verbuchte insgesamt acht Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen. Siege waren zuletzt rar gesät bei Seckau. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sechs Spiele zurück.

Durch den Erfolg rückte SV Scheifling auf die achte Position der Gebietsliga Mur vor. Scheifling bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, zwei Unentschieden und zehn Pleiten.

Am kommenden Samstag tritt USV PL Soundpark Seckau bei Tus St.Peter am Kammersberg Juniors an, während SV Scheifling/St. Lorenzen einen Tag zuvor SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur empfängt.

Stimme zum Spiel:

Stefan Andraschko (Sportlicher Leiter Seckau): "Mit Gollner und Steiner fehlten zusätzlich zwei Stammspieler. Somit konnte man nur mehr auf fünf Spieler der Stammformation zurückgreifen. Positiv für unsere jüngeren Kaderspieler, die nun Meisterschaftsluft schnuppern können. Man merkte auf jeden Fall, dass die Scheiflinger Gäste um jeden Punkt ringen."

Gebietsliga Mur: USV PL Soundpark Seckau – SV Scheifling/St. Lorenzen, 1:2 (0:0)

91 Jan Grasser 1:2

78 Roman Gritschnig 1:1

63 David Marcel Panzer 0:1

