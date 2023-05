Spielberg siegt erneut - der Aufstieg naht! Für Gaal wird es zunehmend eng!

Details Sonntag, 28. Mai 2023 21:36

Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto von TUS RWS-Willibald Spielberg. Der Tabellenführer setzte sich mit einem 2:0 gegen UFC Gaal durch. Allerdings dauerte es lange bis man die starke Abwehr des Tabellenletzten überwunden hatte. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar, ist man doch weiterhin auf Aufstiegskurs. Im Hinspiel hatte Spielberg UFC Gaal in die Schranken gewiesen und deutlich mit 5:2 gesiegt.

Keine Tore zur Pause - das Tabellenschlusslicht wehrt sich tapfer

In der Anfangsphase kam zunächst Nico Schiter zur ersten hochkarätigen Chance nach zwölf Minuten. Zehn Minuten später dann plötzlich fast die Heimführung nach einem Weitschuss aus großer Distanz.

Die Spielberger machen jetzt richtig Druck auf den Führungstreffer Kev_G, Ticker-Reporter

Es passierte aber nichts weiteres mehr und der Unparteiische Mag. Haris Mujacic setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Entscheidung in der Schlussviertelstunde

Die Heimmannschaft hatte eine extrem stabile Abwehr und einen guten Tormann

Torhüter Holzer zeigt was er kann, erneut gute Chance für Spielberg durch den Kapitän Franco Nagy Kev_G, Ticker-Reporter

Petar Tomic brach für TUS RWS-Willibald Spielberg den Bann und markierte in der 74. Minute dann die Führung. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Christian Wolfsberger für einen Treffer sorgte (93.).

Tor, Toor, Tooor für TUS RWS-Willibald Spielberg zum 0:2 Chris Wolfsberger tanzt den Torman aus und schiebt ein Kev_G, Ticker-Reporter

Das war dann die endgültige und späte Entscheidung für den Tabellenführer. Schließlich sprang für TUS Spielberg gegen den tapferen Tabellenletzten UFC Gaal ein Dreier heraus.

So steht es um die beiden Teams

UFC Gaal muss sich ohne Zweifel im Sommer um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Allerdings hielt in diesem Spiel die Defensive gut dagegen. Das Heimteam steht mit 13 Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz.

Insbesondere an vorderster Front liegt bei UFC Gaal das Problem. Erst 17 Treffer markierte UFC Gaal – kein Team der Gebietsliga Mur ist schlechter. Nun musste sich UFC Gaal schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte UFC Gaal nur drei Zähler.

Die Offensive von Spielberg in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch UFC Gaal war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 56-mal schlugen die Angreifer von TUS RWS-Willibald Spielberg in dieser Spielzeit zu. TUS Spielberg scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sieben Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Während UFC Gaal am kommenden Samstag FC Rot Weiss Knittelfeld empfängt, bekommt es Spielberg am selben Tag mit USV PL Soundpark Seckau zu tun.

Gebietsliga Mur: UFC Gaal – TUS RWS-Willibald Spielberg, 0:2 (0:0)

93 Christian Wolfsberger 0:2

74 Petar Tomic 0:1

Aufstellungen: UFC Forstverwaltung Wasserberg Gaal: Michael Holzer - Christoph Kolland, Hannes Gruber (K), Alexander Kammersberger, Tobias Feldbaumer, Lukas Wabnegger - Maximilian Gaugusch, Sebastian Schaffer - Michael Grasser, Johannes Steffl, Michael Pöllauer



Ersatzspieler: Michael Kolland, Daniel Birker, Elias Sandtner, Matthias Hopf, Mathias Wieser



Trainer: Herbert Müller

Tus RWS-Willibald Spielberg: Tristan Krawagna - Danijel Stanarevic, Marius-Alexandru Dragoi, Mirko Vuckovic - Petar Tomic, Francesco Nagy (K), Toni Tomic, Nico Heinz Schitter, Dominik Klemenc, Ioan-Danut Dragoi - Christian Wolfsberger



Ersatzspieler: Luca Jagos, Florian Herbst, Ali Harb, Jan Tripolt, Max Willi Wabnegger, Florian Holzinger



Trainer: Marius Gheorghe Bericht Florian Kober

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei