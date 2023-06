Titelentscheidung vertagt: Spielberg patzt in Seckau

Details Montag, 05. Juni 2023 13:29

Am Samstag trafen USV PL Soundpark Seckau und TUS RWS-Willibald Spielberg aufeinander. Das Match entschied USV Seckau mit 2:0 für sich. Die Experten wiesen TUS Spielberg vor dem Match gegen Seckau die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Partout keine Probleme hatte Spielberg im Hinspiel gehabt, als man einen 3:0-Sieg holte. Spielberg verpasst damit die Chance, eine Runde vor Schluss Meister zu werden. Jetzt könnte es sogar noch passieren, das Verfolger St. Georgen den Spielberg in der letzten Runde überholt.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Andreas Steinberger brach für USV PL Soundpark Seckau den Bann und markierte in der 78. Minute die Führung. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Johannes Herk-Pickl für einen Treffer sorgte (95.). Am Ende verbuchte USV Seckau gegen TUS RWS-Willibald Spielberg die maximale Punkteausbeute.

Kurz vor Saisonende steht Seckau mit 36 Punkten auf Platz vier. Offensiv konnte dem Heimteam in der Gebietsliga Mur kaum jemand das Wasser reichen, was die 42 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren.

Nach einer tollen Saison steht TUS Spielberg, kurz vor deren Abschluss, mit 44 Punkten auf dem Aufstiegsplatz. Die gute Bilanz der Gäste hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Spielberg bisher 14 Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Am kommenden Sonntag trifft USV PL Soundpark Seckau auf UFC Gaal, TUS RWS-Willibald Spielberg spielt am selben Tag gegen SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur.

Stimme zum Spiel:

Josef Krawagna (Trainer Spielberg): "Leider haben wir die erste Möglichkeit, Meister zu werden, nicht genützt! Wir hatten viele Möglichkeiten, ein Tor zu machen und als wir ein reguläres schossen, wurde es unverständlich aberkannt! Stangenschuss von links nach rechts und wieder raus es wollte an diesem Tag nicht sein! Wir haben aber nächste Woche wieder die Möglichkeit und vielleicht auch das nötige Glück!"

Gebietsliga Mur: USV PL Soundpark Seckau – TUS RWS-Willibald Spielberg, 2:0 (0:0)

95 Johannes Herk-Pickl 2:0

78 Andreas Steinberger 1:0

