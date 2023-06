Gaal zittert sich mit Unentschieden gegen Seckau in die Relegation

Details Montag, 12. Juni 2023 22:24

UFC Gaal und USV Seckau trennten sich zum Saisonausklang mit einem 1:1-Remis. Der vermeintlich leichte Gegner war UFC Gaal mitnichten. UFC Gaal kam gegen Seckau zu einem achtbaren Remis. Das Hinspiel war 2:1 für USV PL Soundpark Seckau ausgegangen. Gaal zittert sich somit in die Relegation, wo man auf Frojach trifft.

Manuel Steiner brachte den Ball zum 1:0 zugunsten des Gasts über die Linie (16.). UFC Gaal glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für USV Seckau in die Kabinen. In der 63. Minute brachte Michael Holzer den Ball im Netz von Seckau unter. Am Ende sicherte sich UFC Gaal mit diesem 1:1 einen Zähler.

Die Gastgeber haben den Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen. Nach einer schwachen Saison stellt UFC Gaal aber den Klassenerhalt sicher. Die Leistung von UFC Gaal in dieser Saison war ein einziges Trauerspiel. Nach vorne ging wenig und die Abwehr war voller Löcher, sodass UFC Gaal auf das traurige Torverhältnis von 21:51 blickt. Deutlich ausbaufähig: Zu dieser Schlussfolgerung gelangen die Fans von UFC Gaal. UFC Gaal sammelte im Saisonverlauf gerade einmal vier Siege, fünf Remis und 13 Niederlagen.

Zum Ende des Fußballjahres bekleidet USV PL Soundpark Seckau den vierten Tabellenplatz. Auf die eigene Defensive konnte sich USV Seckau in dieser Saison verlassen, was die lediglich 30 gefangenen Gegentreffer nachhaltig dokumentieren. Seckau steht mit insgesamt zehn Siegen, sieben Remis und fünf Niederlagen zum Saisonabschluss recht gut da. Mit acht Punkten aus den letzten fünf Spielen machte USV PL Soundpark Seckau deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

Gebietsliga Mur: UFC Gaal – USV PL Soundpark Seckau, 1:1 (0:1)

63 Michael Holzer 1:1

16 Manuel Steiner 0:1

